De liquiditeit zal verbeteren en beleggers zullen reageren op grotere renteverschillen na de recente Braziliaanse renteverhogingen om de inflatie te bestrijden.

Terugblik op 2021

De economie in Brazilië slabakt al geruime tijd. De inflatie is tot boven 10 procent gestegen. De basisrente bedraagt al 7,75 procent, meer dan 5 procentpunten hoger dan begin 2021. Het begrotingstekort zit dicht bij 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De overheidsschuld stijgt naar zelden geziene hoogten. Het gaat dus niet goed met de Braziliaanse economie. De Braziliaanse real is in 2021 met ongeveer 4 procent in waarde gedaald tegenover de euro. De komende maanden zal de Braziliaanse economie het niet gemakkelijk hebben. Misschien komt er beterschap vanaf oktober 2022 als voormalig president Lula da Silva terugkomt. Maar dat is verre van zeker. De meeste economen zien de nabije toekomst eerder somber is. Sommigen spreken zelfs over een recessie in 2022. De overheidsschuld kan toenemen tot 90 procent van het bbp als de grondstofprijzen blijven stijgen. Heel wat deskundigen verwachten een basisrente rond 11 procent tegen het einde van 2022. Pas dan kan de inflatie beginnen af te nemen. Een groot deel van de bevolking zal tegen het midden van het jaar gevaccineerd zijn.Bruno Serra, directeur bij de Braziliaanse centrale bank, verwacht dat de real de tweede helft van 2022 zal stijgen in waarde ten opzichte van de dollar. De liquiditeit zal verbeteren en beleggers zullen reageren op grotere renteverschillen na de recente Braziliaanse renteverhogingen om de inflatie te bestrijden. De real staat op het laagste niveau sinds jaren. Een stijging richting 5,85 Braziliaanse real voor een euro achten we best mogelijk op voorwaarde dat er zich geen nieuwe problemen aandienen in de loop van het jaar.