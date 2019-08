De brexit schept kansen

Een ordentelijke brexit zou vrijwel zeker aanleiding geven tot een opluchtingsrally van de Britse aandelen. Een investering in de FTSE100 is de beste manier om in te spelen op het herstel van de Britse largecaps.

De meeste beleggers lopen met een grote boog rond de Britse aandelenmarkt heen. Niet zo vreemd, want de problemen waar het Verenigd Koninkrijk mee kampt, zijn niet min. Het land is al twee jaar in de greep van de brexitsoap. Dat bleef niet zonder gevolgen voor de Britse economie en het pond. Na een economische krimp in het tweede kwartaal ligt een recessie op de loer.

...

