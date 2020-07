We denken dat Facebook de komende maanden een lagere winstmarge zal moeten opbiechten. Een baissestrategie lijkt ons aangewezen.

Net als Tesla is Facebook een soort cultaandeel. Dat schreven we al lang voor enkele grote klanten hadden aangekondigd dat ze Facebook zouden boycotten. Unilever, Coca-Cola en andere nemen er aanstoot aan dat het bedrijf niets doet, of te weinig, om haatdragende boodschappen en fake nieuws op zijn site te weren. Facebook heeft al heel wat inspanningen gedaan om adverteerders te overtuigen terug te keren, tot nog toe met matig succes. Sommigen blijven vinden dat Facebook te ver gaat om gebruikers informatie te ontfutselen.De boycot lijkt wat op de rebellie die YouTube ondervond in 2017 met een aantal adverteerders. Maar Facebook is minder gevoelig dan YouTube voor druk van buitenaf om zijn beleid aan te passen. Het leidt geen twijfel dat de resultaten van Facebook zullen worden aangetast door de boycot. De budgetten die onttrokken worden zullen worden ingezet op andere onlinemedia. Er kan dus een, al dan niet blijvende, verschuiving plaatsvinden.Facebook zal niet alleen de tegenwerking voelen van ontevreden multinationals. De coronacrisis heeft ook veel adverteerders pijn gedaan. De omzet en de winst zakken onvermijdelijk voor heel wat klanten. Dat zal leiden tot een kleiner reclamebudget. Bovendien zal CEO Mark Zuckerberg nog meer moeten investeren in een betere monitoring van de posts op de website. We denken dat Facebook de komende maanden een lagere winstmarge zal moeten opbiechten. Een baissestrategie lijkt ons aangewezen.Schrijf de call Facebook september met uitoefenprijs 245 dollar @ 18,50 dollarBezitters van aandelen Facebook kunnen met het schrijven van dit contract de mooie premie van 18,50 dollar binnenhalen. Als de koers zakt, kan dat (een deel van) het verlies goedmaken. Gaat het toch nog hoger, dan verkopen we de aandelen en ontvangen we 263,5 dollar (245+18,50) of 10 procent meer dan de huidige aandelenkoers.Koop de put Facebook december met uitoefenprijs 200 dollar @ 9,00 dollarWe gaan met deze put een heel eind onder de uitoefenprijs. Dat heeft het voordeel dat we het contract relatief goedkoop op de kop kunnen tikken. Anderzijds moet de aandelenkoers wel stevig zakken vooraleer het contract in the money geraakt. Het komt er dus op aan de constructie in de gaten te houden. Midden maart, bij de start van de coronacrisis, viel de koers al terug tot 140 dollar. Als dat opnieuw gebeurt, dan wordt dit contract minstens 60 dollar waard. Maar met een terugval richting 180 dollar zijn we ook al tevreden.