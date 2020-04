Als gevolg van de aanhoudende stroom berichten die nu eens goed, dan weer slecht nieuws bevatten, beweegt de aandelenkoers als een jojo op en neer.

Vrijwel alle bedrijven hebben het moeilijk deze dagen. De coronacrisis treft het grootste deel van de economische activiteit in de Verenigde Staten. Dus ook die van de vliegtuigbouwer. Maar Boeingheeft nog andere katten te geselen. De problemen met het nieuwste toestel, de 737 MAX, raken maar niet opgelost. Pakken de ingenieurs een bepaald aspect aan, dan duikt weer een ander probleem op. Onlangs eisten de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten dat Boeing de elektrische draden in de Boeing 737 MAX-vliegtuigen zou verplaatsen. Het besluit zou ook betrekking hebben op bijna alle 800 MAX-vliegtuigen die tot nu toe zijn geproduceerd. Managers en ingenieurs van de Federal Aviation Administration (FAA) zijn volgens de bronnen tot de conclusie gekomen dat de potentieel gevaarlijke opmaak van de bedrading in strijd is met de veiligheidsnormen.Volgens Boeing voldoet het bedradingsontwerp aan de internationale veiligheidsnormen en die van de FAA. Wat er ook van zij, het is een feit dat de 737 MAX nog altijd niet vliegt en dat er nog geen uitzicht is op beterschap.Als gevolg van de aanhoudende stroom berichten die nu eens goed, dan weer slecht nieuws bevatten, beweegt de aandelenkoers als een jojo op en neer. Optiebeleggers weten wat dat betekent: erg hoge optiepremies. En dat is dan weer goed nieuws voor de schrijvers.Begin dit jaar schreven we de call mei met een uitoefenprijs van 315 dollar. We ontvingen daar 31,45 dollar voor. Dat bedrag is quasi zeker verworven. We laten dat contract dus gewoon uitdoven. De premie is binnen. Tegelijk wezen we op de gekochte put juni met een uitoefenprijs van 290 dollar. Daar hebben we 9,80 dollar betaald. Vandaag is de premie opgelopen tot 148 dollar. We stellen voor het contract te verkopen en de gigantische winst veilig te stellen.Deze week nemen we opnieuw plaats aan de schrijverszijde.Schrijf de put Boeing oktober met uitoefenprijs 150 dollar @ 40,68 dollarDe verbintenis om eventueel aandelen Boeing te kopen tegen 150 dollar, levert 41,68 dollar op. Het houdt in dat we kunnen worden aangewezen en dan verplicht zijn 100 aandelen per geschreven putoptie te kopen tegen de prijs van 150 dollar. Gezien we 40,68 dollar premie hebben ontvangen, betalen we slechts 109,32 dollar per aandeel. Dat is dicht tegen de koersen van zeven jaar geleden. De technische steun bij een forse terugval ligt op 95 dollar. Maar we gaan ervan uit dat het niet zover zal komen. Een vlakkere koersgrafiek na de extreme bewegingen van de voorbije tijd zou de premie doen verdwijnen. Dan kunnen we vroegtijdig sluiten.