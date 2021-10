De aandelenkoers van Schlumberger is het voorbije jaar weer in goeden doen. We gaan à la hausse.

De koers zit weer rond 30 dollar. Dat is, ondanks de forse stijging dit jaar, nog helemaal niet in de buurt van de top rond 117 dollar van eind juni 2014. Omdat we ervan uitgaan dat dit aandeel nog een mooie toekomst heeft en omdat de weg omhoog theoretisch bijna onbeperkt is, gaan we à la hausse met een gekochte call en een geschreven put.Het is erg bemoedigend dat de resultaten van de oliedienstengigant weer met zwarte cijfers worden geschreven. In het tweede kwartaal van vorig jaar leed het bedrijf 3,4 miljard dollar verlies. De winst van 431 miljoen dollar over dezelfde periode van dit jaar staat daar in schril contrast mee. De aangepaste winst per aandeel bedraagt 0,30 dollar. Geen enkele analist had daar durven op te rekenen. We denken dat er nog meer in de pijplijn zit voor Schlumberger. Een beproefde strategie bestaat uit het schrijven van een putoptie.Schrijf de put november Schlumberger met uitoefenprijs 35,00 dollar @ 6,35 dollarBij dit geschreven contract kiezen we voor een kortere looptijd dan voor een gekochte call. We nemen wel wat extra risico door te gaan voor een hogere uitoefenprijs. In theorie zouden we onmiddellijk kunnen worden uitgeoefend. Het contract heeft een intrinsieke waarde van ongeveer 5 dollar. Maar we ontvangen als schrijver 6,35 dollar. Aangezien de eerste weerstand nog wat hoger ligt dan de uitoefenprijs, verwachten we dat dit contract spoedig in waarde daalt bij een koersstijging van het aandeel en mogelijk zelfs waardeloos wordt. Gebeurt dat niet, dan moeten we de aandelen misschien kopen. We betalen in dat geval 28,65 dollar (35 - 6,35). Dat is een redelijke prijs en zelfs lager dan de huidige beurskoers. Een andere strategie is een calloptie te kopen. Daarmee kan je met een beperkte investering toch een mooie winst realiseren.Koop de call december Schlumberger met uitoefenprijs 32,50 dollar @ 1,39 dollarWe gaan deze keer voor een relatief korte looptijd, omdat we ervan uitgaan dat de correctie achter de rug is. Dit contract is een eind out of the money, maar bij een koersstijging van 10 procent verkrijgt dit contract al intrinsieke waarde. Een eerste weerstand wacht pas rond 36,50 dollar. Als de koers dat niveau haalt, bedraagt alleen al de intrinsieke waarde van de call 4 dollar. Daar zal zeker nog wat tijdswaarde bij komen als de verdere koersstijging van het aandeel niet te lang op zich laat wachten.