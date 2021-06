We gaan ervan uit dat de beursprestatie van het aandeel het potentieel te weinig weerspiegelt. Het zou ons niet verbazen dat het binnenkort weer wordt opgepikt.

Het grootste internetaandeel op de Europese markt piekte in februari op 110 euro. Sindsdien liet het veel van zijn pluimen en zit het in de buurt van 85 euro. Maar Prosus heeft grote plannen. Met Stack Overflow heeft het begin juni een dure (1,8 miljard dollar), maar veelbelovende overname gedaan. Wellicht heeft het bedrijf daardoor aangegeven welke strategische richting het wil inslaan. Stack Overflow is een platform voor het delen van kennis tussen ontwikkelaars en programmeurs. Het is één van de populairste websites wereldwijd.Het management mikt vooral op groei. Er is natuurlijk de dominantie van Tencent Holdings in de waarde van de groep, maar Prosus is meer dan dat. Het bedrijf heeft onder meer belangen in onlinemarktplaatsen, onlineplatforms voor het bezorgen van voeding en e-commerce.Het bod op Just Eat faalde, maar de overname van Stack Overflow slaagde. Prosus heeft het zelfvertrouwen herwonnen. Het investeerde begin deze maand samen met andere partijen in de Duitse boodschappenbezorger Flink. Bovendien heeft het vorige week een meerderheidsbelang genomen in het Nederlandse GoodHabitz, dat online trainingen aanbiedt voor bedrijven. Educatietechnologie is één van de speerpunten waarin Prosus belegt.We gaan ervan uit dat de beursprestatie van het aandeel te weinig het potentieel weerspiegelt. Het zou ons niet verbazen dat het binnenkort weer wordt opgepikt. We gaan dus à la hausse met onze vertrouwde strategie van geschreven puts.Schrijf de put Prosus december 2021 met uitoefenprijs 90,00 euro @ 10,53 euroWegens de tegenvallende resultaten op de beurs de voorbije weken, zijn de premies heel interessant geworden voor putschrijvers. De premie van 10,53 euro die we binnenhalen, beperkt het risico op een tegenvallend koersverloop. De koers moet nauwelijks 7 procent stijgen en de premie is binnen. Aangezien dit contract geen intrinsieke waarde heeft, bevat de premie slechts wind. Dat is ideaal voor een schrijver.Koop de call Prosus maart 2022 met uitoefenprijs 95,00 euro @ 5,10 euroWie zich comfortabeler voelt met een gekochte call, kan kijken naar dit contract. De koers moet 13 procent stijgen vooraleer de optie intrinsieke waarde krijgt. Dat is niet min, maar ver van onmogelijk aangezien de koers zo'n drie maanden geleden nog een heel stuk hoger stond.