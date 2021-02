We constateren weer erg veel vertrouwen in de ketchupfabrikant. De aandelenkoers zit in een positieve flow.

Optieschrijvers zitten vaak in het winnende kamp. Dat is ook nu het geval met de geschreven put april 2021 met de uitoefenprijs 32,5 dollar. Die bracht eind vorig jaar 4,06 dollar op. Vandaag is dat contract nog slechts 0,75 dollar waard. Maar we verwachten dat de aandelenkoers van Kraft Heinz nog zal stijgen. Wacht dus nog wat af met dit contract. De premie kan nog lager, wellicht zelfs tot nul. Dan zal uw winst maximaal zijn.We kochten in november vorig jaar ook de call april 2021 met de uitoefenprijs 32,50 dollar. Die kostte 0,98 dollar. Dat was relatief goedkoop. Vandaag is dat contract 3,36 dollar waard. We wezen erop dat de technische analyse weerstand verwachtte rond 36 dollar. Daar zijn we nu ongeveer. We zouden de aanzienlijke winst veiligstellen en een gelijkaardig maar goedkoper contract kopen met een langere restlooptijd.We constateren weer erg veel vertrouwen in de ketchupfabrikant. De aandelenkoers zit in een positieve flow. Hij staat op het hoogste niveau van de jongste twaalf maanden. Bij de huidige koers van ongeveer 35 dollar is er echter nog veel marge. Nauwelijks vier jaar geleden was het aandeel nog 90 dollar waard. Het zal wellicht nog even duren vooraleer dat niveau weer wordt bereikt. Maar onmogelijk is het niet. Als de weerstand rond 36 dollar het begeeft, ligt de weg wagenwijd open tot 48 dollar.Koop de call januari 2022 Kraft Heinz met uitoefenprijs 47,50 dollar @ 0,82 dollarDit contract kost slechts een prikje. De uitoefenprijs lig dan wel een heel eind boven de huidige aandelenkoers, zo'n 35 procent zelfs. Dat houdt dus een meer dan gemiddeld risico in. Anderzijds hebben we voor dat beetje geld veel tijd kunnen kopen, tot januari volgend jaar.Schrijf de put juli 2021 Kraft Heinz met uitoefenprijs 40,00 dollar @ 5,80 dollarDeze premie van 580 dollar (100 x 5,80 dollar) is de moeite waard. We hebben tijd tot 16 juli om te wachten tot de aandelenkoers van Kraft Heinz richting 40 dollar of hoger gaat. In dat geval doen we niets en de premie wordt volledig de onze. Mochten we het potentieel van dit aandeel te hoog inschatten, dan worden we misschien aangewezen. We betalen dan 40 dollar per aandeel verminderd met de 5,80 dollar of 34,20 dollar. Dat is een redelijke prijs. Als we de aandelen op die manier in onze portefeuille halen, dan kunnen we overwegen calls te schrijven. Maar zover zijn we nog niet.