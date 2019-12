Het is meer dan tien jaar geleden dat de Noorse kroon nog zo laag stond.

Terugblik op 2019

We zagen in 2019 geen link tussen een sterke economie en een sterke munt. De Noorse economie is stevig, maar de Noorse kroon is zwak. Het is meer dan tien jaar geleden dat de Noorse kroon (NOK) nog zo laag stond als in het laatste kwartaal van 2019. De Noorse economie is afhankelijk van de olieprijs. Olie is het belangri...