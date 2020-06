De rust op de oliemarkt is teruggekeerd en de prijscurve is opnieuw erg vlak, waardoor er geen bezwaar is tegen (inverse) trackers.

De prijs van een vat ruwe olie bereikte vorige week het hoogste peil in drie maanden. Voor Brent-Noordzee-olie is die verdubbeld sinds het dieptepunt en bij de Amerikaanse West Texas Intermediate (WTI) bedroeg de klim zelfs 150 procent. Er zijn nu nog weinig fundamentele factoren die een verdere prijsstijging kunnen verantwoorden. Het herstel van de vraag is erg fragiel en er komen almaar meer barsten in de bereidheid de productie verder te beperken.De miskleun met het US Oil Fund in april, toen de prijs van het termijncontract voor mei onder nul dook, heeft beleggers wakker geschud. Bij een erg steile prijscurve van de termijncontracten (met dus grote prijsverschillen tussen de contractmaanden) kunnen de koersen van afgeleide producten vreemde bokkensprongen maken. Momenteel is de rust op de oliemarkt teruggekeerd en is de prijscurve opnieuw erg vlak, waardoor er geen bezwaar is tegen (inverse) trackers. Toch benadrukken we dat dat geen producten zijn om lange tijd in portefeuille te houden, aangezien de prijscurve van de termijncontracten snel kan wijzigen. De uitgever WisdomTree biedt op de Europese markten inverse trackers aan op olie. De WisdomTree WTI Crude Oil 1x Daily Short is ontwikkeld om op dagbasis het omgekeerde rendement te bereiken van de subindex Bloomberg WTI Crude Oil. Het gaat om een synthetische tracker, die niet in termijncontracten belegt, maar de risico's afdekt via swaps. De jaarlijkse beheerskosten bedragen 0,98 procent. De tracker noteert in dollar op de London Stock Exchange met het tickersymbool SOIL. Er bestaat ook een variant in euro, op de Duitse Xetra met de ticker 9GA7. De liquiditeit is in beide gevallen ruim voldoende. Er bestaat ook een variant van dezelfde uitgever die de inverse prestatie van de Bloomberg Brent Oil-subindex schaduwt. De WisdomTree Brent Crude 1x Daily Short heeft dezelfde kenmerken als de WTI-variant. De inverse tracker op Brent heeft een notering op de London Stock Exchange in dollar met het tickersymbool SBRT, maar niet op Xetra. Er is wel een notering in euro onder hetzelfde tickersymbool op de beurs van Milaan, maar die is minder liquide.Een alternatief voor trackers is direct in termijncontracten te beleggen via turbo's. Op dit moment zijn de meest nabije termijncontracten dat van juli voor WTI en dat van augustus voor Brent. Société Générale heeft turbo's met zowel WTI als met Brent als onderliggende waarde in het gamma. De spread, of het verschil tussen de aan- en de verkoopkoers, bedraagt in beide gevallen 1 eurocent. Bij BNP Paribas Markets is zowel voor Brent als voor WTI het septembertermijncontract de onderliggende waarde.