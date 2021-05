De koers ging weer richting 80 euro en het zou ons niet verbazen dat hij rond dat niveau zal stabiliseren. Een ideaal scenario om puts te schrijven.

Het koersherstel dat eind vorig jaar was ingezet en duurde tot begin maart van dit jaar, was best indrukwekkend. Het bracht de waarde van het aandeel Melexis van 70 tot net geen 100 euro. Maar daarna ging het terug naar af toen de oprichters en referentieaandeelhouders een deel gingen 'cashen'.

...

Het koersherstel dat eind vorig jaar was ingezet en duurde tot begin maart van dit jaar, was best indrukwekkend. Het bracht de waarde van het aandeel Melexis van 70 tot net geen 100 euro. Maar daarna ging het terug naar af toen de oprichters en referentieaandeelhouders een deel gingen 'cashen'. De koers ging weer richting 80 euro en het zou ons niet verbazen dat hij rond dat niveau wat zal stabiliseren. Dat zou een ideaal scenario zijn om puts te schrijven. Wie geen aandelen bezit, kan op die manier wat verdienen als de koers slabbakt. Mocht er een forse inzinking komen, dan kan het aangewezen zijn de aandelen te kopen. Dat zal dan kunnen tegen een prijs die lager is dan vandaag. Rampzalig zou dat niet zijn. Melexis is nog altijd een erg beloftevol aandeel. De halfgeleiderproducent is actief in een sector met veel potentieel. Naar verluidt zal het aantal chips per wagen de komende jaren verdubbelen. Het aandeel is op langere termijn dus kansrijk, maar goedkoop is het niet. Wie de stukken al bezit, mag ze bijhouden, maar het kan geen kwaad zich in te dekken tegen tegenvallend nieuws. Dat kan met een gekochte put.Koop de put Melexis augustus met uitoefenprijs 80,00 euro @ 3,20 euroHet aanbod optiecontracten Melexis is niet erg groot en de puts zijn ook relatief duur. We gaan voor een contract dat afloopt op 20 augustus en betalen daar 320 euro (100 x 3,20) voor. Dat vormt de verzekeringspremie tegen een terugval van de koers van de aandelen in onze portefeuille. De strategie bestaat erin dat deze putoptie het verlies zal opvangen dat we zouden lijden als de aandelenkoers zal dalen. Stijgt de aandelenkoers, dan wordt de optie wellicht waardeloos, net zoals een verzekeringspremie als er zich geen schade voordoet.Schrijf de put Melexis juli met uitoefenprijs 82,00 euro @ 3,60 euroDe premie van 360 euro (100 x 3,60) voor het schrijven van dit contract, is aanzienlijk. We mogen dat bedrag houden als de beurskoers van het aandeel Melexis tegen 16 juli ten minste op 82 euro staat. Bij een aandelenkoers die lager is dan 82 euro, kunnen we uitgeoefend worden. We zullen dan 78,40 euro (82 - 3,60) betalen per aandeel. Rond 79 euro ligt een technische steun. Als die het begeeft, dan kan het veel lager gaan, want de volgende steun wacht pas rond 66 euro. Maar gezien de stevige onderliggende factoren, lijkt dat scenario niet direct plausibel.