De waardedaling verloopt exponentieel. Waar dat zal eindigen, weet niemand.

Terugblik op 2021

Nauwelijks vijf jaar geleden betaalden de Turken 3,7 lira voor een euro. Eind 2021 was het maar liefst 19,7 lira, of bijna 5,5 keer zoveel. President Recep Tayyip Erdogan houdt vol dat een hoge inflatie moet worden bestreden met een lage rente. Ook in Turkije weten de economen dat niet klopt. Wie het echter in praktijk wil b...

Nauwelijks vijf jaar geleden betaalden de Turken 3,7 lira voor een euro. Eind 2021 was het maar liefst 19,7 lira, of bijna 5,5 keer zoveel. President Recep Tayyip Erdogan houdt vol dat een hoge inflatie moet worden bestreden met een lage rente. Ook in Turkije weten de economen dat niet klopt. Wie het echter in praktijk wil brengen, wordt snel de laan uitgestuurd. Het belangrijkste rentetarief bedraagt 14 procent. Aangezien de inflatie blijft toenemen - al tot 20 procent - moet de rente nog meer zakken, vindt Erdogan. De economie lijdt onder de torenhoge inflatie en daarbovenop komen de negatieve effecten van de pandemie.De Turkse economie leeft grotendeels van de export. De erg zwakke lira maakt uitgevoerde producten goedkoper. Tot daar het goede nieuws. De import wordt onbetaalbaar. President Erdogan vraagt mensen om hem te vertrouwen en geduld te hebben. De zwakke lira is niet zijn schuld, maar een gevolg van buitenlandse speculanten. Tegenstanders van Erdogan beweren dat de huidige situatie het gevolg is van jarenlang economisch wanbeleid. Als de rente blijft dalen, zal de inflatie nog meer toenemen en worden de meeste Turken nog armer.Vorig jaar kon u hier lezen dat de Turkse munt in een bodemloze put leek te belanden. Rentedalingen maken de situatie voor de lira nog erger. De waardedaling verloopt exponentieel. Waar dat zal eindigen, weet niemand. Pogingen om de lira te ondersteunen door dollarreserves te verkopen en lira's in te kopen, helpen maar tijdelijk. De rente verhogen, zou helpen. Maar daar is politieke wil voor nodig. Zolang die er niet is, zal de Turkse lira in het sukkelstraatje blijven.