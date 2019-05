Een van de markantste financiële ontwikkelingen van dit jaar is de verrassende verrijzenis van de bitcoin. Milllennials zien cryptomunten wel zitten als beleggingsalternatief.

De bitcoin, de bekendste onder de cryptomunten, is dit jaar in waarde verdubbeld en weer aan een dolle rit bezig. Heel merkwaardig, want de bitcoin leek op sterven na dood na het dramatische jaar 2018, waarin de virtuele munt nog piekte op 19.000 dollar, om midden december tot een bodem net boven 3000 dollar terug te vallen. En toch, wie in 2010 in die virtuele munt 1000 dollar investeerde, heeft vandaag zijn schaapjes op het droge, want de waarde van die belegging is opgelopen tot om en bij 120 miljoen dollar.

...