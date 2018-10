De versmalde klim op de beurzen is alarmerend

Werkelijk niets liet op 9 maart 2009 vermoeden dat we vertrokken waren voor de langste klim op Wall Street sinds 1900. 114 maanden, of negenenhalf jaar later, is de opwaartse trend nog altijd intact. We spreken volgens de klassieke definitie van een stijgende beurstrend, haussemarkt of stierenmarkt ('bull market') als er vanaf de bodem een stijging is van meer dan 20 procent en die trend blijft aanhouden zonder terugval van meer dan 20 procent. Zo'n terugval is sinds voorjaar 2009 niet meer geweest.

...