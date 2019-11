Amazon blijft wel groeien en hoge kasstromen genereren, maar er zijn toch problemen. Aandeelhouders raden we aan te verkopen of callopties te schrijven op de stukken.

Amazon is van plan een nieuwe supermarkt te openen, die losstaat van de Whole Foods- en Amazon Go-ketens. Die winkel zal naar verwachting in 2020 in Los Angeles opengaan. De nieuwe keten zal de concurrentiestrijd tussen Amazon en rivalen zoals Walmart, Target en Kroger verder aanwakkeren. Amazon blijft wel groeien en hoge kasstromen genereren, maar er zijn toch problemen. Het bedrijf heeft in het derde kwartaal voor het eerst in meer dan twee jaar minder winst...