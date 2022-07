In onzekere tijden vluchten beleggers richting munten met een stevige reputatie.

De Zwitserse frank is al lange tijd een stabiele munt, maar bijlange niet zo stevig als vandaag. In onzekere tijden vluchten beleggers richting munten met een stevige reputatie. We hadden in januari verwacht dat een soort parit...

De Zwitserse frank is al lange tijd een stabiele munt, maar bijlange niet zo stevig als vandaag. In onzekere tijden vluchten beleggers richting munten met een stevige reputatie. We hadden in januari verwacht dat een soort pariteit (1 frank = 1 euro) in 2022 tot de mogelijkheden zou behoren. Dat het slechts zes maanden zou duren eer het zover kwam, hadden weinig valutadeskundigen verwacht. En toch is dat het geval. De waarde van een Zwitserse frank is onlangs zelfs al tot boven een euro gestegen.De massale vlucht richting de Zwitserse munt toont duidelijk aan dat vermogende beleggers bang zijn en kapitaalbehoud boven rendement verkiezen. Toch is dat niet zonder gevaar. Voor het eerst sinds lang evolueert de inflatie richting 3 procent. Dat is veel minder dan in de buurlanden, maar veel meer dan in het Alpenland gebruikelijk is. De Zwitserse centrale bank heeft daarom, net zoals in zoveel landen, de rente met 50 basispunten verhoogd. Daarmee is de rente nog altijd negatief, namelijk -0,75 tot -0,25 procent. De bank houdt zelfs rekening met meer verhogingen, waardoor de rente eerstdaags zelfs boven 0 procent kan stijgen.