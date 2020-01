Grondstoffenbeleggers hebben geen reden tot klagen over 2019, al bleef de activaklasse gemiddeld gesproken toch weer achter op de aandelenmarkten.

De Thomson Reuters CRB-grondstoffenindex klom vorig jaar met iets meer dan 8 procent tegenover een verlies van 10 procent een jaar eerder. De meeste beursindexen presteerden een stuk beter. Per saldo staat de CRB-index nu op hetzelfde niveau als vier jaar geleden, terwijl bijvoorbeeld de S&P500 ruim de helft hoger staat. Maar een gemiddelde indexprestatie zegt doorgaans vrij weinig. Kijk maar de top- en de floptabellen.

...

De Thomson Reuters CRB-grondstoffenindex klom vorig jaar met iets meer dan 8 procent tegenover een verlies van 10 procent een jaar eerder. De meeste beursindexen presteerden een stuk beter. Per saldo staat de CRB-index nu op hetzelfde niveau als vier jaar geleden, terwijl bijvoorbeeld de S&P500 ruim de helft hoger staat. Maar een gemiddelde indexprestatie zegt doorgaans vrij weinig. Kijk maar de top- en de floptabellen.Met een prijsstijging van meer dan 70 procent is palladium voor het derde jaar op rij de best presterende grondstof. Het verhaal rond het edelmetaal is bekend: strengere emissienormen en een toenemende populariteit van benzine ten nadele van diesel zorgen voor een stijgende vraag naar palladium. De aanbodzijde kan niet volgen omdat palladium een bijproduct is en nieuwe mijncapaciteit lang op zich laat wachten. Goud haalde de top vijf net niet, maar het edelmetaal kende wel het beste jaar sinds 2010. In euro werd de goudprijs vorig jaar zelfs 20 procent hoger. Ruwe olie en afgeleide producten deden het ook goed, met als belangrijke kanttekening dat de olieprijs een jaar eerder met een kwart daalde. De vrijwillige productiebeperking van de OPEC-landen en enkele andere belangrijke producenten als Rusland zorgt dat het risico op een overaanbod ondanks de globale economische groeivertraging beperkt blijft. Koffie sluit de top vijf af. Het vooruitzicht op een aanbodtekort in het lopende oogstjaar deed de koffieprijs herstellen nadat die in het voorjaar naar het laagste niveau sinds 2005 was teruggevallen. De aardgasprijs kwam onder druk door een recordproductie in de Verenigde Staten en voorraden die ondanks de stijgende consumptie verder oplopen. Daarnaast verliest Amerikaans aardgas aan concurrentiekracht op de internationale markten door de duurdere dollar en de toenemende concurrentie van onder meer Rusland. Granen en katoen presteerden eveneens ondermaats. Die grondstoffen hadden sterk te lijden onder de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Laatstgenoemde importeerde er door de invoertarieven beduidend minder van dan de voorgaande jaren en bevoorraadde zich onder meer in Zuid-Amerika.