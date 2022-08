Veel mensen beschouwen hun huisdier als een lid van het gezin. Meer nog, huisdieren worden vermenselijkt. De voeding, de verzorging en zelfs het speelgoed mogen dan ook wat kosten. De dierenspeciaalzaken maken megawinsten. Voor beleggers dienen zich interessante kansen aan. De sector wordt immers beschouwd als recessiebestendig. Bovendien is er de ene start-up na de andere. Overnames zijn schering en inslag. Het is hoogst waarschijnlijk dat er verschillende beursintroducties volgen als de financiële markten weer de nodige rust vinden.

De pandemie zorgde voor een extra boost in de sector. Thuiswerkers kochten massaal een gezelschapsdier. Dat leidde in 2020 tot een omzetgroei van 15 procent voor Tom & Co. Vorig jaar groeide maakte de groep 264 miljoen omzet, alweer 10 procent meer dan tijdens het succesjaar 2020. Een van de rijkste families in België, De Spoelberch, kocht zich met haar beleggersvehikel Verlinvest in bij Tom & Co, de Belgische marktleider in de verkoop van voeding en benodigdheden voor huisdieren, vissen, vogels en reptielen. Een dik jaar eerder stapte de holding in het Indiase Heads Up For Tails, een specialist in producten voor huisdieren. Enkele jaren eerder al deelde Verlinvest in de winst toen de online dierenvoedingsspecialist Chewy werd verkocht aan de sectorgenoot PetSmart voor 3,35 miljard dollar (3,11 miljard euro).Ook een andere steenrijke familie, Reimann, investeert in de sector, zij het niet in voeding of verzorging, maar in verzekeringen. De familieholding JAB betaalde onlangs 1,4 miljard dollar voor een aantal huisdierenverzekeraars van de Canadese investeerder Fairtax. Ook die sector groeit sterk. In sommige Scandinavische landen zijn de meeste honden en katten al verzekerd.De Belgische markt voor voeding en verzorging van huisdieren volgt een internationale trend. Volgens cijfers van de American Pet Products Association bezaten drie van de vier Amerikaanse huishoudens de jongste jaren een huisdier. De forse groei van de sector houdt aan, ondanks de hoge inflatie en dus de dalende koopkracht van veel consumenten. Ook in Asia Pacific (China, India, Japan, Australië,...) zal de vraag in de nabije toekomst aanzienlijk toenemen.De markt voor geneesmiddelen, medische behandelingen en voedingssupplementen voor dieren blijft eveneens fors groeien. Met de start-up TheraVet produceert oprichter en ex-CEO Enrico Bastianelli medicatie voor honden en katten die kampen met chronische ontstekingen. Miljardair Marc Coucke heeft een neus voor gouden zaakjes, dat is geweten. Hij is een van belangrijkste aandeelhouders van de Britse producent van dierengeneesmiddelen Animalcare. De markt voor verzorgingsproducten voor gezelschapsdieren zou in 2027 meer dan 350 miljard dollar bedragen, waarbij voeding 94,2 miljard dollar uitmaakt.Bedrijven die niet of niet meer beursgenoteerd zijn, domineren de sector. De belangrijkste is Mars Petcare met topmerken als Pedigree, Whiskas en Royal Canin. De meeste spelers komen uit de Verenigde Staten, maar ook in Europa zijn enkele interessante bedrijven actief. Een van de voornaamste is Zooplus, dat sinds 2008 noteerde op de beurs van Frankfurt. Het Duitse bedrijf beheert een onlineplatform dat producten voor huisdieren aanbiedt. Het heeft 23 jaar na de oprichting 10 miljoen klanten in 30 landen en de omzet groeit al jaren met gemiddeld 120 procent per jaar. Eind vorig jaar namen de Amerikaanse private-equityonderneming Hellman & Friedman en haar Zweedse sectorgenoot EQT Private Equity Zooplus over voor 480 euro per aandeel. Dat waardeerde Zooplus op 3,7 miljard euro inclusief schulden, een gigantisch hoge waarde. De aandelen werden kort na de overname van de beurs gehaald.De FactSet Pet Care-index bestaat uit 26 bedrijven die actief zijn in de sector van de producten voor huisdieren (waaronder Nestlé, Chewy, General Mills, Colgate-Palmolive, J.M. Smucker, enz.). De ETF Proshares Trust Pet Care volgt de index en verloor de voorbije 12 maanden 35 procent van zijn waarde. Zoals geweten, daalt ook de waarde van beloftevolle aandelen in tijden van pessimisme op de beurzen. Maar de huidige koersen bieden net daarom wellicht koopkansen.Dat is ook het geval voor de Britse dierenspeciaalzaak Pets at Home die niet alleen dierenvoeding verkoopt, maar ook speelgoed en medicijnen. Op de Londense beurs kost het aandeel momenteel 35 procent minder dan een jaar geleden. Maar het heeft veel opwaarts potentieel. In termen van koerswinstverhouding (14) is Pets at Home momenteel redelijk geprijsd. De grootste retailer van huisdierenbenodigdheden in Groot-Brittannië bezit 450 winkels. De nettowinst voor dit jaar wordt geschat op 124,50 miljoen pond en de verwachtingen voor 2023 liggen in dezelfde lijn. Dierenvoeding reageert, net als babyvoeding, weinig op het algemeen stijgende kosten van levensonderhoud omdat veel mensen weinig of niet besparen op essentiële producten voor huisdieren die hen na aan het hart liggen.De CEO van Nestlé, Mark Schneider, is dezelfde mening toegedaan. Dierenvoeding is hot, merkt hij op en hij kondigde prompt een prijsstijging aan van 7,7 procent voor de petcare-producten. De opmerkelijke inzet op huisdieren vormt een belangrijke reden van het succes van Nestlé tegenover Unilever en Danone. Dochteronderneming Nestlé Purina PetCare heeft producten als Purina Pro Plan, Purina ONE en Felix in het gamma. De afdeling zorgt al voor 15 procent van de 87 miljard Zwitserse frank omzet en dat aandeel stijgt. Nestlé is daarom een geschikt aandeel voor de rustige belegger die veiligheid belangrijk vindt.General Mills is een Amerikaanse voedingsreus met merken zoals Cheerios (ontbijtgranen), Buggles (snack) en Häagen-Dazs (roomijs). Onder het motto 'Hou van ze als familie. Voed ze als familie' brengt het bedrijf dierenvoeding van het merk Blue Buffalo aan de man. De bedrijfswinst steeg vorig jaar met 11 procent tot 3,5 miljard dollar. De netto-omzet in het vierde kwartaal voor dierenvoeding steeg met 37 procent tot 610 miljoen dollar. Zelfs General Mills had zo'n sterk resultaat niet verwacht. De aankoop van dit aandeel is verantwoord voor beleggers met een langetermijnperspectief. De medische groep Henry Schein, die instrumenten en vaccins levert aan dokters en tandartsen, heeft de dierengeneeskundetak afgesplitst en laten samensmelten met Vets First Choice, een aanbieder van technologische diensten voor dierenartspraktijken. Het bedrijf volgt een trend waarbij grote bedrijven hun dierenafdeling afsplitsen. De farmareus Pfizer bracht al in 2013 zijn afdeling Zoetis naar de beurs. Het bedrijf richt zich op de ontdekking, ontwikkeling, productie en commercialisering van geneesmiddelen, vaccins, diagnostische producten en gezondheidstechnologie voor honden, katten, paarden, runderen, varkens, pluimvee, vissen en schapen. Het aandeel werd sinds de beursintroductie ruim 400 procent duurder. Een afkoelingsfase na zo'n hausse is niet abnormaal.Het pure e-commercebedrijf Chewy heeft het al geruime tijd lastig op de beurs. Via de website en mobiele applicaties levert het producten (voeding, voedingssupplementen, gezondheidsproducten) voor huisdieren in ruime zin. Chewy maakte nog geen winst en ook voor dit en volgend jaar is er geen beterschap in zicht. Toch geven verschillende analisten een aankoopaanbeveling. Slechts 20 procent van de verkopen van de sector dierenproducten gebeurt vandaag online. Er resten dus nog aanzienlijke mogelijkheden voor groei via e-commerce.Freshpet was in 2006, naar eigen zeggen, de eerste die een branche uitdaagde die al meer dan 50 jaar dezelfde was. Het wou vers en gezond voedsel voor huisdieren creëren, zonder conserveringsmiddelen. Het eerste kwartaal van dit jaar steeg de omzet 41,5 procent tegenover vorig jaar, maar het verlies nam toe van 11 miljoen dollar tot 17,5 miljoen dollar, hoofdzakelijk wegens extra investeringen en toenemende loon- en grondstofkosten. Tot begin vorig jaar steeg de aandelenkoers fors, maar de jongste twaalf maanden ging er 70 procent van de koers.Petco Health and Wellness Company focust op de gezondheid en het welzijn van huisdieren. Daarom biedt het verschillende diensten aan zoals verzorging, positieve hondentraining, veterinaire diensten, enzovoort. Het aandeel maakte echter nog niet veel bezitters blij. We behouden het vertrouwen in het oude beleggersgezegde 'don't try to catch a falling knife'.