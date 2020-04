Het verschil tussen een lijst voor en tijdens/na de coronacrisis is dat we behalve naar topkwaliteit in management en marktpositie ook het best kijken naar de financiële sterkte van de onderneming.

De titanenstrijd tussen covid-19, dat volgens alle modellen zeker een zware recessie zal veroorzaken, en de vele miljarden die de overheden en de centrale banken inzetten om een nieuwe financiële crisis te vermijden, gaat onverminderd door. Eerst gingen de beurzen in de recordtempo naar beneden. Er was in enkele weken een verlies van 10.000 miljard dollar aan beurswaarde. Intussen is er vanaf de bodem ook alweer in recordtempo een herstel meer dan 20 procent en zijn we dus in een stierenmarkt (haussemarkt; stijgende beurstendens) aanbeland. Net voor Pasen kende de S&P500-index de beste week in 46 jaar met een stijging van 12 procent, en kwam er weer 4000 miljard dollar aan beurswaarde bij.Voor een econoom is dat sterke herstel moeilijk te vatten. Maar we moeten beseffen dat de centrale banken wereldwijd in maart voor liefst 1400 miljard dollar aan obligaties hebben opgekocht (QE). Dat is vijf keer zoveel als het vorige maandrecord van april 2009 (270 miljard dollar). De beleggers lijken dan ook de winstcijfers van 2020 te willen vergeten, tenzij het bedrijf in kwestie financieel niet robuust genoeg is om de zware recessie van dit jaar te overleven. De kans dat we de bodem eind maart al hebben gezien, is toegenomen door het 'whatever it takes'-beleid van de centrale bankiers. Zelfs indien we nog een bodemtest krijgen, blijven we bij ons basisscenario dat we de komende jaren nog een laatste, stevige klim te goed hebben. Die zal ons nog beduidend boven de niveaus van in februari brengen, toen de S&P500-index de grens van 4000 punten slechtte. Dus bestond ons paashuiswerk erin een aantal langetermijnfavorieten uit eigen land en daarbuiten op te sommen, waaruit we zullen kiezen om de voorbeeldportefeuille aan te vullen. Het coronavirus zal voor een brutale onderbreking hebben gezorgd, maar we zijn nog niet klaar met de seculaire of de langetermijnbeursklim sinds 2009.Het verschil tussen een lijst voor en tijdens/na de coronacrisis is dat we behalve naar topkwaliteit in management en marktpositie ook het best kijken naar de financiële sterkte van de onderneming. Hierna volgen de vijftien langetermijnfavorieten. De Belgische langetermijnfavorieten zijn bewust oververtegenwoordigd. Zeker in barre economische tijden moet je heel goed weten wat je koopt.· AB InBev: veruit de grootste met uitzonderlijke marges; financiële positie niet top· Adidas: Europese topper, zou een buitenkans zijn· Ageas: groeiverhaal in Azië maakt de verzekeraar uniek in zijn sector· Airbus: beste speler in de vliegtuigsector; financieel sterk genoeg· Alphabet: gigantische cashmachine· ArcelorMittal: een reus in zijn sector met een ervaren management; sterk herstelpotentieel· Barco: een van de weinige techparels van bij ons· Boskalis: stevige turnaround in de maak· D'Ieteren: gigantische kaspositie, forse onderwaardering· Fagron: fraaie turnaround; weer op het groeipad· LVMH: de luxekampioen bij uitstek· Melexis: fraaie groeivooruitzichten op de lange termijn· Microsoft: ook een gigantische cashmachine· KBC Ancora: KBC is de Europese bankkampioen, goedkoper via moeder· Umicore: mooi groeiverhaal op termijn