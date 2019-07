De voorbije maanden stapelden de argumenten om pessimistisch te zijn over de Amerikaanse dollar zich op. Desondanks gaf de munt nauwelijks een krimp.

Een eerste argument is het Amerikaans-Chinese handelsconflict waar ondanks langdurige onderhandelingen nog altijd geen oplossing in zicht lijkt. De wederzijdse sancties zijn ongunstig voor de economieën van beide partijen. Het meest opmerkelijke feit is de bocht van 180 graden die de Federal Reserve dit jaar maakte. De aanvankelijke verwachting voor bijkomende renteverhogingen in 2019 maakte plaats voor een nieuwe versoepeling van het monetair beleid. Een eerste rentedaling komt er waarschijnlijk al bij de volgende Fe...