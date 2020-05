Er zijn signalen dat de Amerikaanse dollar weer kan zakken.

De Amerikaanse dollar liet sinds het uitbreken van de coronacrisis twee gezichten zien. Eind februari ging de dollar zwaar onderuit, toen duidelijk werd dat covid-19 geen louter Chinese aangelegenheid zou blijven. De dollarindex (DXY), die de waarde van de munt afzet tegenover zes andere valuta, daalde naar het laagste peil in bijna anderhalf jaar. Maar in maart kwam de safe haven trade weer op gang en schoot de DXY van 94 naar 103. De jongste weken kwam de Amerikaanse munt in rustiger vaarwater en schommelt de index rond 100.Er zijn signalen dat de dollar de komende tijd weer kan zakken. Zo is het renteverschil met andere grote valutablokken (eurozone, Japan) nagenoeg volledig verdwenen, nu de Amerikaanse centrale bank (Fed) de korte rente op nul heeft gezet. Ook Amerikaanse overheidsobligaties brengen na hedgingkosten niets meer op voor buitenlandse investeerders. Een andere oorzaak van de hogere dollar was het gebrek aan dollarliquiditeit. Dat tekort verdwijnt, nu de Fed van de regering de opdracht heeft gekregen zoveel geld te drukken als nodig is om de monetaire en de fiscale maatregelen te financieren. Buiten de Verenigde Staten is er wel een tekort aan dollars, dat ontstaat doordat er veel minder export is. De dollarinkomsten dalen dus, terwijl de dollarschulden wel moeten worden afgelost. Dat lost de Fed op met swap-overeenkomsten met andere centrale banken.Voorts gaat de Amerikaanse economie een lastige periode tegemoet. De VS worden bijzonder hard getroffen door de coronapendemie en alleen al de voorbije vijf weken gingen er meer dan 26 miljoen banen verloren. Dat zijn er meer dan er sinds 2009 bij waren gekomen. Een proces van meer dan tien jaar is dus in iets meer dan een maand volledig teruggedraaid. Een bijkomende factor van onzekerheid zijn de presidentsverkiezingen, die dit najaar in de VS op de agenda staan.De belangrijkste valutaparen zijn de EUR/USD, de USD/JPY en de GBP/USD. Wie een daling van de dollar verwacht, kan dus long gaan op de euro of het pond tegenover de dollar, of short op het paar dollar/Japanse yen. Dat kan via de turbo's van onder meer Société Générale (die deze afdeling vorige maand van Commerzbank overnam), BNP Paribas of GS Markets, die met verschillende hefbomen beschikbaar zijn.Een alternatief om in te spelen op een goedkopere dollar, is inzetten op goud en zilver. Beide metalen concurreren met andere valuta als waardeopslagmiddel. De negatieve reële rente is een reden om edelmetalen boven de dollar te verkiezen.