Het rentebeleid van de Fed, een dreigende recessie in de VS en onzekerheden op de grondstoffenmarkten zullen 2023 domineren. We bespreken drie indextrackers of ETF's om het komende jaar goed door te komen.

1. Inspelen op de rentecurve

De yieldcurve is een berekening die aangeeft hoe hard de Fed, de Amerikaanse centrale bank, aan het afremmen is. De meest bruikbare yieldcurve is het verschil tussen de Amerikaanse tweejaarsrente en tienjaarsrente. De tienjaarsrente is het tarief dat tot stand komt door vraag en aanbod vanuit de economie. De tweejaarsrente staat sterk onder invloed van de rente van de Amerikaanse centrale bank.Zet de Fed de rente kunstmatig een stuk lager dan de tienjaarsrente, dan wordt de economie gestimuleerd. Ligt de rente van de centrale bank veel hoger dan de tienjaarsrente, dan wordt de economie afgeremd. De Fed drukt op dit moment zo hard op de rem om de inflatie onder controle te krijgen dat op 7 december 2022 de tweejaarsrente liefst 85,2 basispunten boven de tienjaarsrente lag. Dit is extreem hoog: sinds de introductie van de tweejaarsrente in 1977, lag die slechts in 2,6 procent van de tijd nog verder boven het tienjaarspercentage.De perioden waarin dit zo was, vielen allemaal tussen 1977 en 1981. De schulden van de VS waren toen heel laag waardoor de Fed de rente ruim boven de inflatie kon laten (beide grootheden werden in dubbele cijfers uitgedrukt). Dat is nu onmogelijk, omdat de Amerikaanse economie dan onder de rentelasten zou bezwijken. Ons gevoel zegt dat de impact van het afremmen door de Fed nu groter is dan ooit.De Fed boekt succes met die strategie, blijkt uit de indicatoren van de Conference Board. Het tempo waarin die de afgelopen zes maanden zijn gedaald (zie grafiek), stond in het verleden altijd garant voor een krimpende economie. Steeds meer indicatoren wijzen op een recessie in de Verenigde Staten en we denken daarom dat de Fed geen enkele reden heeft om nog harder op de rem te trappen. De eerste tekenen zijn er al, want de tweejaarsrente ligt inmiddels nog maar 66 basispunten boven de tienjaarsrente.Mochten de VS werkelijk een recessie inrollen, dan zal de Fed uiteindelijk de Amerikaanse economie weer stimuleren. Dat doet de centrale bank immers altijd, zelfs ten tijde van de inflatoire recessie van november 1973 tot maart 1975. De tweejaarsrente zal in een recessie dan ook waarschijnlijk niet meer boven de tienjaarsrente liggen.Een ander mogelijk scenario is een zachte landing. Als de Amerikaanse economie de komende periode zonder al te veel schade doorkomt, dan hoeft de Fed de economie ook niet meer af te remmen en dan zal de tweejaarsrente dus ook niet meer boven de tienjaarsrente liggen.Hoe je ook naar de yieldcurve kijkt, het is altijd een tijdelijke beweging. We denken daarom dat het verstandig is om voor 2023 in te spelen op een steilere yieldcurve. Dat kan met de Lyxor US Curve Steepening 2-10 ETF (ISIN: LU2018762653). De onderliggende waarde van deze index is de Solactive USD Daily (x7) Steepener 2-10 Index. Mocht het verschil tussen de tweejaarsrente en tienjaarsrente met één basispunt toenemen, dan stijgt de ETF door de hefboom die erin zit met 7 basispunten.Het gemiddelde verschil tussen de tweejaarsrente en de tienjaarsrente sinds 1977 is +91 basispunten en het huidige verschil is -66 basispunten. Daar zitten 144 basispunten tussen en maal 7 is dit 1.099, oftewel een stijging van 10,99 dollar voor deze ETF. De huidige prijs is 92,93 dollar, daar komt 11,8 procent bij als de curve naar haar gemiddelde terugkeert. En dat is nog een conservatieve berekening, want het steiler worden van de yieldcurve schiet meestal een stuk verder door dan het gemiddelde.De tweede verstandige ETF voor 2023 heeft te maken met grondstoffen. Er zijn nog steeds enorme tekorten in de grondstoffenmarkt. Die blijken duidelijk uit het rendement van de Bloomberg Commodity Spot Index en de Bloomberg Commodity Index. Eerstgenoemde behaalde over het afgelopen jaar een rendement van 6 procent en de laatste steeg 13,0 procent.De Bloomberg Commodity Index wil een zo goed mogelijke afspiegeling zijn van de wereldwijde vraag naar grondstoffen. Raakt een grondstof uit de mode, dan valt hij ook uit de index. Een toekomstige grondstoffenprijs weerspiegelt de verplichting om die grondstof af te nemen op een bepaalde datum. De particulier kan hierin beleggen, want de verplichting kan weer worden verkocht aan een bedrijf dat werkelijk die grondstoffen wil hebben. De belegger koopt dan weer een contract om grondstoffen te kopen dat verder in de toekomst ligt. Wanneer er schaarste heerst op de grondstoffenmarkt bieden bedrijven tegen elkaar op om grondstoffen in handen te krijgen. Dat leidt ertoe dat de spotprijs (prijs van nu) stijgt en hoger komt te liggen dan de grondstoffenprijzen in de toekomst.Het voordeel van beleggen in tijden van grondstoffenschaarste is dat er een positief doorrolrendement is. De belegger koopt immers een goedkoper contract in de toekomst. De waarde van dat contract loopt op richting de koers van de spotprijs. De belegger verkoopt vervolgens het dure contract en koopt er een goedkoper contract dat verder in de toekomst afloopt voor terug. Zo kan het gebeuren dat de grondstoffenindex in het afgelopen jaar twee keer zoveel is gestegen als de prijzen van grondstoffen.Op lange termijn is de opbrengst van het doorrollen veel belangrijker dan de prijsrichting van de grondstof. Neem bijvoorbeeld maïs. In de grafiek staat het verschil tussen de prijs van maïs vandaag en de prijs over een jaar. Tussen 2014 en 2019 lag de prijs om het gewas over een jaar te ontvangen lager dan voor onmiddellijke levering. De spotprijs daalde met 11 procent en de belegger in de index raakte 93 procent kwijt. De markt zat vanaf 2021 in een tekort. De prijs steeg met 38 procent en het totaalrendement van de index was 139 procent.Maar waarom zou je dan beleggen in de grondstoffenindex en niet in maïs? Dat is omdat het risico van een individuele grondstof zoveel hoger is dan dat van de hele index. Uit de grafiek met de gemiddelde gewogen doorrolyield van de 23 grondstoffen die deel uitmaken van de Bloomberg Commodity Index, komt dat naar voren.Opmerkelijk is dat er ondanks de zware lockdown in het grootste importland van grondstoffen, China, altijd een positief doorrolrendement is geweest. De coronamaatregelen zijn onlangs losgelaten in China. Het eerste effect is dat veel mensen ziek worden door corona en daardoor niet kunnen werken, maar uiteindelijk zal de Chinese economie weer op gang komen en de vraag naar grondstoffen stijgen. Dit drijft de spotprijs op en zal de doorrolyield verder doen toenemen. Daarbij hoort een verstandige ETF als de iShares Diversified Commodity Swap ETF (ISIN: IE00BDFL4P12)De derde verstandige ETF voor 2023 gaat over het kopen van zilver. Vorig jaar is hoogstwaarschijnlijk het jaar waarin de wereldwijde industrie de grootste hoeveelheid zilver ooit heeft gebruikt. De industrie heeft vooral meer zilver nodig vanwege 5G-technologie en de voortgaande elektrificatie van voertuigen. Op lange termijn is zilver in trek omdat het een van de beste geleiders is van elektriciteit en de wereld moet meer via stroom gaan doen om het klimaat te redden. Waarschijnlijk komen er veel jaren aan waarin het gebruik van zilver telkens weer een record breekt.De productie van zilver piekte acht jaar geleden en is sindsdien langzaam aan het dalen. Er komt dus minder zilver uit de grond en dat maakt het edelmetaal een aantrekkelijke belegging voor de lange termijn, gezien het toenemende gebruik.Op korte termijn is de grootste onzekere factor het gedrag van beleggers. 's Werelds bekendste twitteraar is de eigenaar van Twitter: Elon Musk. Hij wordt gevolgd door 125 miljoen mensen en volgt zelf maar 165 accounts, waaronder Wall Street Silver. Het feit dat Musk op de eerste rij zit, heeft de speculatie in de afgelopen maanden flink aangewakkerd en sinds 1 september is de zilverprijs met 30 procent gestegen. De prijs van zilver staat nog altijd wel zo'n 10 procent lager dan in de zomer van 2020 en ruim 50 procent lager dan in 2011.De prijs van zilver doet het vooral goed op het moment dat de Amerikaanse centrale bank gaat stimuleren. In maart 2020, toen de Fed de covid-recessie met alles wat ze had te lijf ging, steeg de zilverprijs in een half jaar met 140 procent. Toen de Fed in oktober 2008 het verlengen van de balans introduceerde, ook wel bekend als kwantitatieve verruiming, duurde het een jaar voordat zilver met 100 procent was gestegen. Na de recessie van 2001 liet de centrale bank om onbegrijpelijke redenen de rente veel te lang veel te laag en tussen 2001 en 2006 steeg de prijs van zilver met 350 procent. Doordat het Fed-beleid op korte termijn zo goed werkte, is de kans groot dat er in de volgende recessie weer een ronde van stimulering komt.Doordat de zilvermarkt veel kleiner is dan de goudmarkt, zijn de bewegingen een stuk volatieler. We adviseren daarom niet in de futurecurve te beleggen maar in fysiek zilver. De voorkeur gaat uit naar WisdomTree Physical Silver (ISIN:JE00B1VS3333).