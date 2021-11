In oktober klom de prijs van een pond suiker voor het eerst sinds 2016 boven de grens van 20 dollarcent per pond. Een eerste verklaring is de forse opmars van de energieprijzen.

Die biobrandstof wordt vooral geproduceerd op basis van suiker. Stijgen de ethanolprijzen, dan wordt het interessanter meer ruwe suiker om te zetten in ethanol in plaats van in geraffineerde suiker. In Brazilië, de grootste suikerproducent ter wereld, noteert de ethanolprijs daardoor op een recordniveau.

Daarnaast werd de oogst in Brazilië getroffen door droogte en vorst tijdens de voorbije zomer. Er is op korte termijn geen beterschap in zicht, want volgens het Amerikaanse Climate Prediction Centre zullen de effecten van het La Niña-weerfenomeen zich nog tot februari laten voelen. Dat betekent een aanhoudende droogte in grote delen van Zuid-Amerika.In Europa is nog tot december de oogst van suikerbieten aan de gang. De opbrengst zal dit jaar naar schatting 30 procent hoger liggen dan vorig jaar, toen infectieziekten de oogst deden tegenvallen. Maar door de lage temperaturen en de hoge vochtigheid van de voorbije zomer zal het suikergehalte wel dalen. Daardoor zal de suikeropbrengst toch onder het vijfjaarse gemiddelde uitkomen. India, de op één na grootste producent en de belangrijkste exporteur, stevent af op een goede opbrengst. Ook Thailand doet het goed. De opbrengst zal er dit jaar met 44 procent stijgen.Het is opmerkelijk dat de suikerprijs de voorbije maanden hoger klimt tegen de achtergrond van de dalende Braziliaanse real. De munt noteert tegenover de Amerikaanse dollar op het laagste niveau in meer dan zes maanden. Normaal is een goedkope real ongunstig voor de suikerprijs. De export neemt toe doordat de grondstof in dollar wordt verkocht en er dan meer real overblijft. Maar blijkbaar wegen de andere factoren zwaarder. Naast de lagere opbrengst spelen ook de hogere productiekosten een rol -denk in de eerste plaats aan energie, maar ook aan transport.De International Sugar Organisation (ISO) verhoogde deze zomer haar prognose voor het aanbodtekort op de wereldwijde suikermarkt naar ruim 3,8 miljoen ton. Private voorspellers gaan uit van een kleiner deficit, omdat ze rekening houden met een hogere uitvoer in Azië en een tragere groei van de vraag als gevolg van de coronapandemie. Zolang de olieprijs en de kosteninflatie hoog blijven, is er geen reden om aan te nemen dat de suikerprijs fors zal dalen. Beleggers kunnen daarop inspelen nmet de WisdomTree Sugar ETC die op de Duitse Xetra beurs noteert.