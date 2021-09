Duurzaam beleggen is een van de belangrijkste financiële trends van de voorbije jaren. Institutionele investeerders doen dat aan de hand van een ESG-score (environmental, social en governance). Thomson Reuters, Bloomberg en indexbedrijven als MSCI ontwikkelden een transparant scoringsmodel om bedrijven op ESG-criteria te beoordelen.

Duurzaam beleggen is een van de belangrijkste financiële trends van de voorbije jaren. Institutionele investeerders doen dat aan de hand van een ESG-score (environmental, social en governance). Thomson Reuters, Bloomberg en indexbedrijven als MSCI ontwikkelden een transparant scoringsmodel om bedrijven op ESG-criteria te beoordelen.Lyxor MSCI Europe ESG leaders ETFISIN-code: LU1940199711Beurs: Euronext ParijsJaarlijkse beheersvergoeding: 0,12%Tickersymbool (Euronext): ESGE FPDeze tracker wordt uitgegeven door Lyxor Asset Management en noteert op Euronext Parijs met het tickersymbool ESGE. De onderliggende waarde is de MSCI Europe ESG Leaders-index. Die bestaat nu uit 201 bedrijven verspreid uit verschillende sectoren. Het is een fysieke tracker, waarvan de dividenden worden gekapitaliseerd. ESGE heeft eind september 965 miljoen euro onder beheer.Top 5 MSCI Europe ESG Leaders-index1. ASML 6,4%2. Roche 4,6%3. AstraZeneca 3,3%4. Novo Nordisk 3,1% 5. SAP 2,6%iShares MSCI EMU ESG Screened ETFIsin-code: IE00BFNM3B99Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,12%Tickersymbool (Euronext): SLMA GYDeze tracker wordt uitgegeven door BlackRock en noteert op de Duitse Xetra met het tickersymbool SLMA. De onderliggende waarde is de MSCI EMU ESG Screened-index. Die bestaat uit 223 bedrijven. Deze index bevat enkel bedrijven uit de Europese Unie, dus niet uit het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het is een fysieke ETF, waarvan de dividenden worden gekapitaliseerd. SLMA heeft 1,6 miljard euro onder beheer.Top 5 MSCI EMU ESG Screened-index1. ASML 6,6%2. LVMH 3,8%3. SAP 2,7%4. Siemens 2,4% 5. L'Oreal 2,1%Xtrackers iShares MSCI World ETFISIN-code: IE00BZ02LR44Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,2%Tickersymbool (Euronext): XZW0 GYDeze tracker wordt uitgegeven door DWS (Deutsche Bank) en noteert op de Duitse Xetra met het tickersymbool XZW0. De onderliggende waarde is de MSCI World Low Carbon Leaders-index. Deze telt 578 bedrijven verspreid over 26 landen. XZW0 is een fysieke ETF en de dividenden worden gekapitaliseerd. De tracker heeft 2,7 miljard euro onder beheer.Top 5 MSCI World Low Carbon Leaders-index1. Microsoft 8,4%2. Alphabet 6,5%3. Tesla 2,4%4. Nvidia 2,1% 5. Johnson&Johnson 1,7%