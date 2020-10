De groei van het aantal abonnees van Netflix is in het derde kwartaal vertraagd. We vinden het aandeel te duur en gaan à la baisse.

De toenemende concurrentie van andere streamingdiensten, vooral in Noord-Amerika, laat zich voelen. Netflix meldde 2,2 miljoen nieuwe gebruikers in het derde kwartaal. Het Amerikaanse bedrijf rekende in juli nog op 2,5 miljoen nieuwe abonnees. Die groei is veel kleiner dan in de voorgaande kwartalen, toen Netflix achtereenvolgens 15,8 miljoen en 10,1 miljoen abonnees toevoegde aan zijn klantenbestand.

De toenemende concurrentie van andere streamingdiensten, vooral in Noord-Amerika, laat zich voelen. Netflix meldde 2,2 miljoen nieuwe gebruikers in het derde kwartaal. Het Amerikaanse bedrijf rekende in juli nog op 2,5 miljoen nieuwe abonnees. Die groei is veel kleiner dan in de voorgaande kwartalen, toen Netflix achtereenvolgens 15,8 miljoen en 10,1 miljoen abonnees toevoegde aan zijn klantenbestand.Daardoor werd Netflix genoemd als een van de aandelen dat kon profiteren van het coronavirus. Door de afgelasting van professionele sportcompetities, concerten en de sluiting van bioscopen had de aanbieder van thuisentertainment in de eerste golf van de pandemie minder concurrentie. In het derde kwartaal werden de sportcompetities hervat en de bioscopen weer geopend, wat de groei vertraagde. Bovendien leggen concurrenten als Disney+, HBO Max en Peacock Netflix het vuur aan de schenen.De groeivertraging zal de komende kwartalen wellicht doorzetten. Veel ruimte voor prijsverhogingen is er niet meer. We vinden het aandeel Netflix daarom te duur en gaan à la baisse met een beproefde techniek van geschreven calls en gekochte puts. Alleen bezitters van het aandeel kunnen een call schrijven.Schrijf de call Netflix januari 2021 met uitoefenprijs 490 dollar @ 40,10 dollarMet dit contract haalt u onmiddellijk 4010 dollar (100 x 40,10) binnen. Mocht u worden aangewezen, dan moet u 100 aandelen per contract leveren. Dat zal maar gebeuren als de koers van het aandeel Netflix tegen 15 januari 2021 fors stijgt. U zou dan 530,10 dollar (490 + 40,10) per aandeel ontvangen. Zolang de aandelenkoers rond het niveau van 488 dollar blijft of lager gaat, zit u op rozen. Wie geen aandelen Netflix bezit, kan een put kopen.Koop de put Netflix januari 2021 met uitoefenprijs 460 dollar @ 25,85 dollarMet dit contract gaan we resoluut à la baisse. Als de verdere verzwakking van de aandelenkoers van Netflix geen vervolg krijgt, kan de volledige inleg verloren gaan. Er staat winst op de rekening als de koers daalt tot 434,15 dollar (460 - 25,85) of lager. Er wacht pas een stevige technische steun rond 411 dollar. Bij die koers maken we 23,15 dollar winst (460 - 411 - 25,85). Maar niemand zegt dat er niet nog meer van de koers af kan. Hoe meer, hoe beter voor de koper van dit contract.