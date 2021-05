Adidas is een kwalitatief groeiaandeel, maar het is niet goedkoop. We gaan daarom à la hausse met opties.

Turbulenties in China leken de opmars van het adidas-aandeel te hebben afgebroken. Maar het is en blijft een topaandeel. Het bedrijf verhoogde zijn omzetvooruitzichten voor het boekjaar 2021. In het tweede kwartaal wordt gemikt op een omzetgroei van 50 procent. Die spurt is te danken aan zijn succesvolle nieuwe producten, aan de focus op onlineverkoop en aan grote sportevenementen zoals het EK voetbal en aan de Olympische Spelen, als die niet worden afgelast op het laatste moment wegens covid-19. De athleisure-trend, waarbij sportkledij ook in de vrije tijd wordt gedragen, draagt fundamenteel bij tot betere resultaten.Adidas blijft dus een kwalitatief groeiaandeel, maar het is niet goedkoop. We gaan daarom à la hausse met opties. In de eerste plaats met een gekochte call en vervolgens met onze beproefde techniek van de geschreven put.Koop de call adidas december '21 met uitoefenprijs 320,00 euro @ 8,00 euroMet dit contract zullen we relatief ver out the money zitten. Dat maakt de constructie iets risicovoller. Maar net daardoor is het contract niet te duur. Rond 300 euro ligt een stevige weerstand. Maar als de flow positief blijft, mag het doorbreken van die barrière geen probleem vormen. Er is een koersstijging van 11 procent nodig vooraleer deze call intrinsieke waarde krijgt. Maar dan is the sky the limit. We hebben tijd gekocht tot 17 december 2021 om de klim te laten gebeuren.Schrijf put adidas december '21 met uitoefenprijs 280,00 euro @ 23,40 euroAls de aandelenkoers verder stijgt, dan blijft de premie van 2430 euro (24,30 x 100) van u. U hoeft dan niets te doen. Maar plooit de koers terug richting de steun op 269 euro, dan moet u misschien de aandelen kopen tegen 280 euro per stuk, verminderd met de ontvangen premie van 23,40 euro. Ze kosten u dan 256,60 euro. Dat is ongeveer 12 procent minder dan de huidige aandelenkoers. Begin mei stuikte de koers al eens in elkaar tot 255 euro. Maar het herstel was spectaculair. Op minder dan een maand dikte de koers aan met 13 procent. De aandelen desnoods aankopen tegen 256,60 euro is dus verre van een ramp. U moet wel de nodige fondsen achter de hand houden. De contractgrootte van opties op adidas is 100 eenheden. Wie aangewezen wordt, moet dus over minimaal 25.660 euro cash beschikken.