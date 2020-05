Al zowat een maand geleden schetsten we al de titanenstrijd tussen enerzijds covid-19 en de wereldwijde lockdown die een zware recessie in de wereldeconomie zal veroorzaken, en anderzijds de centrale banken, die met de bankencrisis van 2008-2009 nog vers in het geheugen een zware economische crisis en een nieuwe banken-/financiële crisis tot elke prijs willen vermijden.

De Federal Reserve, de Europese Centrale Bank, de Bank of Japan enzovoort haalden de ene na de andere bazooka boven, om het financieel systeem overeind te houden. Zowel Fed-voorzitter Jeremy Powell als ECB-topvrouw Christine Lagarde maakte duidelijk dat 'whatever it takes' geen loze woorden zijn. In maart kochten de belangrijkste centrale banken voor liefst 1400 miljard dollar aan obligaties op (QE). Daarmee verpulverden ze het vo...

De Federal Reserve, de Europese Centrale Bank, de Bank of Japan enzovoort haalden de ene na de andere bazooka boven, om het financieel systeem overeind te houden. Zowel Fed-voorzitter Jeremy Powell als ECB-topvrouw Christine Lagarde maakte duidelijk dat 'whatever it takes' geen loze woorden zijn. In maart kochten de belangrijkste centrale banken voor liefst 1400 miljard dollar aan obligaties op (QE). Daarmee verpulverden ze het vorige maandrecord, van april 2009 (270 miljard dollar).Dus zagen we in de voorbije maand, na de paniekduik van de beurzen in maart, een haast even indrukwekkend herstel. Eind april kwamen we in een cruciale zone terecht, maar het heeft er alle schijn van dat de centrale banken dit gevecht in hun voordeel hebben beslecht. Andermaal. 'Don't fight the Fed' blijft tot nader order een belangrijk adagium voor aandelenbeleggers. We zien dat de markt de winstcijfers 2020 naast zich neer wil leggen en al focust op het herstel in 2021. We hadden ongelijk, toen we enkele weken geleden aankondigden dat we een spannend resultatenseizoen tegemoet zouden gaan. Het is duidelijk dat voldoende slecht nieuws in de koersen verrekend zat, en dat beleggers gewoon waren geraakt aan teleurstellende berichten.De kans is behoorlijk groot dat we de bodem van de scherpe maar korte terugval eind maart al hebben gezien. Dat is vroeger dan we hadden ingeschat. Traditioneel beantwoorden we aan het begin van de maand mei de vraag of een van de bekendste beleggingswijsheden, Sell in May and Go Away, dat jaar van toepassing is. In almaar meer landen is men volop bezig de economie weer in gang te trekken, en dat biedt hoop en perspectief. We zien voor de zomer dan ook nog wel meer van het massaal beschikbare geld naar de aandelenmarkten stromen. We mogen ervan uitgaan dat de normalisering van de economie nog wel een terugslag zal voelen, en de beurzen nog een mindere periode zullen kennen dit jaar, maar het lijkt ons dit jaar geen goed idee te verkopen in mei.Voor een econoom zal het een vreemd standpunt lijken, maar een marktanalist ziet te veel signalen die erop wijzen dat de beurzen hoger willen. De meimaand wordt dus eerder een koopjesmaand.