De aanslagen op enkele olie-installaties in Saudi-Arabië zonden een schokgolf door de energiemarkten. Onder meer de grootste verwerkingsinstallatie voor ruwe olie ter wereld (Abqaiq) werd getroffen. Het staatsoliebedrijf Saudi Aramco schatte de onmiddellijke impact op 5,7 miljoen vaten per dag, waarmee de productiecapaciteit in één klap nagenoeg werd gehalveerd. De verloren productie kwam overeen met ongeveer 5 procent van de wereldwijde productiecapaciteit. Prompt schoten de prijzen van zowel Brent als West Texas Intermediate (WTI) de hoogte in. De stijging bedroeg op een bepaald moment zelfs 20 proc...