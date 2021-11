Duurzaamheid is de voorbije jaren een almaar belangrijker investeringsthema. Dat is ook de ontwikkelaars van indexen niet ontgaan. Die hebben verschillende producten ontwikkeld die als basis dienen voor uitgevers van ETF's of trackers.

Lyxor New Energy ETF

ISIN-code: FR0010524777

...

ISIN-code: FR0010524777Beurs: Euronext ParijsJaarlijkse beheersvergoeding: 0,6%Tickersymbool (Euronext): NRJ FPDeze tracker wordt uitgegeven door Lyxor ETF en noteert op Euronext Parijs met het tickersymbool NRJ. Het is een fysieke tracker waarvan de dividenden worden uitgekeerd. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt 0,6 procent. Dat is vrij hoog, maar niet ongewoon voor een gespecialiseerde ETF. De onderliggende waarde is de World Alternative Energy Total Return Index. Die bestaat uit de grootste veertig bedrijven die minstens 40 procent van hun omzet uit alternatieve energie halen. De ETF heeft ruim 1,3 miljard euro onder beheer. De participaties zijn wereldwijd gespreid. De grootste participaties zijn Schneider (14,5%), Örsted (8,9%), Carrier Global (7%), Vestas Wind Systems (6,5%) en ST Microelectronics (6,3%).ISIN-code: IE00B1XNHC34Beurs: XetraJaarlijkse beheersvergoeding: 0,65%Tickersymbool (Euronext): IQQH GYOok BlackRock is actief in het segment van klimaat-ETF's met deze tracker uit de iShares-productlijn. Deze noteert op Xetra met het tickersymbool IQQH. Het is net als NRJ een fysieke tracker waarvan de dividenden worden uitgekeerd. De jaarlijkse beheerskosten liggen nog een fractie hoger. De onderliggende waarde is de S&P Global Clean Energy Index, waar 76 bedrijven deel van uitmaken.ISIN-code: NL0010408704Beurs: Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding: 0,3%Tickersymbool (Euronext): TSWE NADeze tracker van de uitgever Van Eck Global noteert met het tickersymbool TSWE op Euronext Amsterdam en schaduwt de Solactive Sustainable World Equity Index. Die bevat de meest liquide 250 bedrijven die werden geselecteerd op basis van een aantal strikte criteria in maatschappelijk verantwoord beleggen. Door het hoge aantal bedrijven dat deel uitmaakt van de index is het verschil in weging tussen de posities heel beperkt. De jaarlijkse beheerskosten van TSWE liggen met 0,3 procent beduidend lager dan bij NRJ en IQQH.