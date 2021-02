De markt van cloudcomputing zal dit jaar weer flink groeien. De belegger kan daarop inspelen met cloudtrackers.

De term cloudcomputing is een vlag die vele ladingen dekt. Een toenemend aantal bedrijven is actief in het cloudsegment, gaande van start-ups over gespecialiseerde cloudbedrijven tot gevestigde technologiereuzen met een cloudafdeling. De marktonderzoeker Gartner verwacht dat de globale cloudmarkt dit jaar met 18 procent zal groeien naar meer dan 300 miljard dollar.

Isin-code : IE00BFD2H405Beurs : LSE, Euronext AmsterdamJaarlijkse beheersvergoeding : 0,6%Activa onder beheer : 560 miljoen dollarTickersymbool : SKYU, SKYEDeze ETF van de Britse uitgever First Trust Global Funds is de grootste in Europa aangeboden cloudtracker. Hij schaduwt de prestatie van de ISE CTA Cloud Computing-index. De indexbeheerders berekenen een cloud score op basis van het aandeel van cloudcomputing in de omzet. Er zijn ook minimumvoorwaarden op het gebied van beurswaarde en liquiditeit. De index, die vier keer per jaar wordt herwogen, bestaat nu uit 64 bedrijven. Het gaat om een fysieke tracker, waarbij de onderliggende aandelen effectief worden gekocht. Dividenden worden gekapitaliseerd. De ETF noteert op verschillende beurzen, maar de kans bestaat dat uw broker niet alle noteringen aanbiedt. Op de London Stock Exchange wordt de tracker in dollar verhandeld en op Euronext in euro.Top vijf posities Kingsoft Cloud Holdings: 3,98%Mongo DB: 3,86%Alphabet: 3,77%Oracle: 3,72%Microsoft: 3,69%De grootste positie, Kingsoft Cloud Holdings, is een spin-off van de Chinese smartphonereus Xiaomi. Kingsoft is de grootste onafhankelijke aanbieder van clouddiensten in China en noteert sinds vorig jaar ook op de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq. Het Amerikaanse softwarebedrijf MongoDB is een van de snelst groeiende spelers van databasesoftware die via de cloud wordt aangeboden.Isin-code : IE00BJGWQN72Beurs : Xetra, Milaan, LSEJaarlijkse beheersvergoeding : 0,4%Activa onder beheer : 505 miljoen dollarTickersymbool : WTEJ/WCLDDeze tracker van de uitgever WisdomTree noteert ook op verschillende beurzen onder dezelfde ISIN-code. De tracker schaduwt de evolutie van de BVP Nasdaq Emerging Cloud-index. Die wordt twee keer per jaar herwogen en telt 54 bedrijven. De index beperkt zich tot Amerikaanse cloudpselers. Het is een fysieke tracker, waarvan de dividenden worden uitgekeerd. De beheersvergoeding ligt iets lager dan bij de tracker van First Trust.Top 5 posities Cloudfare Inc.: 2,9%CrowdStrike Holdings: 2,7%Domo Inc.: 2,6%Sprout Social: 2,5%Workiva Inc.: 2,5%