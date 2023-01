ETf's in Chinese aandelen

De beste manier voor een gespreide investering in de Chinese aandelenmarkt is via trackers of ETF's. De meeste in Europa verkrijgbare ETF's schaduwen de MSCI China Index. Een alternatief zijn de Chinese aandelen die noteren op de beurs van Hongkong.

iShares MSCI China ETF ISIN-code: IE00BJ5JPG56

... ISIN-code: IE00BJ5JPG56Beurs: EuronextBeheersvergoeding: 0,4%Ticker: ICHN NADeze tracker, die de MSCI China index schaduwt, is van uitgever de BlackRock. De index telt 715 posities en omvat ongeveer 85 procent van de Chinese aandelenmarkt. De MSCI China, die vier keer per jaar wordt herwogen, daalde vorig jaar met 22 procent. De sector van de consumentengoederen heeft met 37,3 procent het hoogste gewicht. Daarna volgen IT en communicatie met 24,3 procent, en financiële waarden en vastgoed met 18,7 procent. De jaarlijkse kosten bedragen 0,40 procent. De iShares MSCI China ETF noteert op verschillende Europese beurzen. De ETF heeft een beheerd vermogen van 740 miljoen dollar en de dividenden worden herbelegd. BlackRock biedt ook een variant aan die de inkomsten van dividenden uitkeert, met het tickersymbool ICHD en de ISIN-code IE00BL977C92.Er zijn nog andere trackers met de MSCI China als onderliggende waarde. De HSBC MSCI China ETF noteert op Euronext Parijs met het tickersymbool CNY en de ISIN-code IE00B44T3H88. De kosten bedragen met 0,3 procent en het belegd vermogen bedraagt 820 miljoen dollar. Nog een alternatief is de Xtrackers MSCI China ETF van de uitgever DWS Investments. Die noteert op Xetra met het tickersymbool XCS6 en de ISIN-code LU0514695690. Het belegd vermogen bedraagt 1,9 miljard dollar, en de beheerkosten 0,65 procent.ISIN-code: IE00B02KXK85Beurs: Euronext AmsterdamBeheersvergoeding: 0,74%Ticker: FXC NADeze tracker van de uitgever Blackrock schaduwt de FTSE China 50 Index. Die presteerde met een verlies van 19,5 procent vorig jaar iets beter dan de MSCI China. De index omvat de grootste vijftig Chinese aandelen die noteren op de Hong Kong Stock Exchange. De tracker noteert op verschillende Europese beurzen met dezelfde ISIN-code. Het belegd vermogen bedraagt 660 miljoen dollar en de opbrengsten uit de dividenden worden uitgekeerd. Er bestaat ook een variant die de dividenden herbelegt, met het tickersymbool FXAC en de ISIN-code IE000QOU09J7.