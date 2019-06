De Europese banksector staat nog altijd onder druk. Dat maakt de aandelen goedkoop, maar de sector blijft met problemen kampen.

Sinds 2007 zijn we maar een koele minnaar van beleggen in financiële waarden. Af en toe lijkt er een momentum te zijn om in Europese financiële aandelen te beleggen. Zo'n moment leek er begin vorig jaar te zijn, toen sprake was van 'gesynchroniseerde groei' ofwel economische groei in alle werelddelen. Maar sinds het vorig jaar in Italië politiek uit de hand liep, is er maar weinig reden meer geweest om in Europese bankaandelen te beleggen. De cijfers spreken voor zich.

...