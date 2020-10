Sinds februari hebben Belgische particuliere beleggers opnieuw toegang tot een cybersecurity-ETF.

Grote Amerikaanse cybersecurity-ETF's zoals IHAK (iShares), BUG (Global X) en HACK (ETFMG) zijn niet langer te koop voor de meeste Belgische particuliere beleggers. Niet getreurd, want sinds februari is er een Europees alternatief. De kleine Britse ETF-uitgever Rize ETF heeft vier thematische trackers in zijn aanbod. Een daarvan is de Rize Cyber Security and Data Privacy ETF.De tracker beheert bijna 30 miljoen dollar en noteert op de London Stock Exchange (in pond en dollar), op de beurs van Milaan (tickersymbool CYBR) en op de Duitse Xetra (tickersymbool RCRS). Die laatste notering is voor Belgische particulieren de interessantste, maar het gaat in alle gevallen om hetzelfde product. De jaarlijkse beheersvergoeding bedraagt op alle beurzen 0,45 procent. De onderliggende waarde is de Foxberry Tematica Research Cybersecurity and Data Privacy-index. Die bestaat uit vijftig aandelen van bedrijven die actief zijn in de sector van de cybersecurity. Het gaat om een fysieke tracker waarbij de onderliggende aandelen effectief worden gekocht. Het relatieve gewicht van elk bedrijf in de index wordt in de eerste plaats bepaald door de bijdrage van cybersecurity aan de totale omzet. Een bedrijf als Cisco haalt bijvoorbeeld in nominale termen een hoge omzet uit beveiliging, maar de afdeling maakt minder dan 10 procent van de groepsomzet uit. Daarom blijft het gewicht van Cisco in de index beperkt tot 1,07 procent. Ook de vier aandelen die op blz. 114 en 115 worden besproken, maken deel uit van de ETF: CheckPoint (2,31%), Palo Alto (2,17%), Proofpoint (2,11%) en Fortinet (1,82%).Het hoogste gewicht is weggelegd voor SailPoint Technologies, een bedrijf dat inzet op identiteitscontrole voor netwerken en applicaties. Het verwacht een omzet van 340 miljoen dollar dit boekjaar, wat een groei met 18 procent op jaarbasis zou betekenen. Zscaler is gespecialiseerd in software voor cloudbeveiliging en concurreert onder meer met het aanbod van Palo Alto Networks. Zscaler groeit explosief, maar het aandeel is nog veel duurder dan de andere besproken bedrijven in de analyse. ISIN-code : IE00BJXRZJ40Beurs : LSE, Milaan, XetraJaarlijkse beheersvergoeding : 0,45%Uitstaande deelbewijzen : 5,4 miljoenTickersymbool (Xetra) : RCRSTop vijf van de posities (op 30/9)SailPoint Technologies 3,65%Crowdstrike Holdings 3,16%Hennge K.K. (Japan) 3,07%Zscaler 2,97%Varonis Systems 2,93%