Vastgoedvennootschappen zijn een goede manier om in verschillende types vastgoed te beleggen. De meeste van die vennootschappen zijn geconcentreerd op een beperkt aantal locaties. Via vastgoed-ETF's is het ook mogelijk om daar pan-Europees in te beleggen.

iShares Stoxx Europe 600 Real Estate ETF

Beurs: Xetra

...

Beurs: XetraISIN-code: DE000A0Q4R44Jaarlijkse beheersvergoeding: 0,46%Tickersymbool (Xetra): SREEEX GYDeze ETF behoort tot de iShares-productlijn van Blackrock Asset Management en noteert op de Duitse Xetra. Het is een fysieke tracker met 83,3 miljoen euro onder beheer. De onderliggende waarde is de Stoxx Europe 600 Real Estate-index. Die is samengesteld uit veertig bedrijven en de index wordt elk kwartaal herwogen. Dividenden worden uitgekeerd.De Stoxx Europe 600 Real Estate-index is een pan-Europese index waarin Duitsland en het Verenigd Koninkrijk samen een gewicht van meer dan 50 procent hebben. België valt net buiten de top vijf met 5,3 procent.Top vijf posities Stoxx Europe 600 Real Estate (stand 9 juni)1. Vonovia: 12,6%2. Deutsche Wohnen: 7,8%3. Segro Reit plc: 6,6%4. Unibail Rodamco: 4,6%5. LEG Immobilien: 4%De Belgische vertegenwoordiging in de index bestaat uit WDP (2,02%), Aedifica (1,63%) en Cofinimmo (1,61%). Een alternatief voor de tracker van iShares is de Lyxor Stoxx Europe 600 Real Estate ETF. Die noteert op Euronext Parijs met het tickersymbool MEH FP en de ISIN-code LU1812091194. De tracker schaduwt dezelfde index als ETF van iShares, maar het is een synthetische tracker. De onderliggende posities worden niet gekocht. Daarom ligt de beheersvergoeding met 0,3 procent iets lager. Met 35 miljoen euro onder beheer is MEH ook een maatje kleiner.Beurs: Euronext AmsterdamISIN-code: IE00B0M63284Jaarlijkse beheersvergoeding: 0,4%Tickersymbool (Euronext): IPRP NADeze ETF van Blackrock Asset Management noteert op verschillende beurzen, waaronder Euronext Amsterdam. Het is een fysieke tracker en de onderliggende waarde is de index FTSE EPRA/NAREIT Europe ex UK Dividend+. Die bestaat uit 55 bedrijven en het grootste verschil met de Stoxx Europe 600 Real Estate-index is dat vastgoedbedrijven uit het Verenigd Koninkrijk niet in de index zijn opgenomen. Het idee is dat de Britse vastgoedmarkt veel dichter aanleunt bij de Amerikaanse dan bij die van Continentaal Europa. Duitsland heeft het hoogste gewicht (39,8%), gevolgd door Frankrijk (16,8%) en Zweden (14%). België bekleedt de vierde plaats (9,9%), Zwitserland de vijfde (8,2%). Naast WDP (2,56%), Cofinimmo (2,05%) en Aedifica (2,03%) zijn ook Montea, Xior, Befimmo, Retail Extates, Intervest en Leasinvest in de index vertegenwoordigd.