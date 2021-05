Op de Europese beurzen is er voldoende aanbod aan trackers om op hogere prijzen voor goud, zilver en gerelateerde aandelen in te spelen.

Gold Bullion Securities ETF

Beurs: Euronext Parijs

...

Beurs: Euronext ParijsISIN-code: GB00B00FHZ82Jaarlijkse beheersvergoeding: 0,4%Tickersymbool (Xetra): GBS FPGold Bullion Securities is een fysieke tracker, maar deelbewijzen kunnen niet worden omgeruild in fysiek goud. De ETF noteert op verschillende Europese beurzen, maar is het meest liquide op Euronext Parijs. GBS houdt 2,1 miljoen troy ounce goud aan en heeft 3,1 miljard euro onder beheer.Beurs: Frankfurt (Xetra)ISIN-code: DE000A0N62G0Jaarlijkse beheersvergoeding : 0,39%Tickersymbool: VZLD GYDeze tracker van de uitgever WisdomTree is een fractie goedkoper dan GBS en noteert op de Duitse Xetra. GBS houdt 3,5 miljoen troy ounce goud aan en heeft 5,3 miljard euro onder beheer. Dezelfde tracker noteert ook met het tickersymbool PHAU en de ISIN-code JE00B1VS3770 op Euronext Amsterdam maar wordt niet door alle brokers aangeboden.Beurs: Frankfurt (Xetra)ISIN-code: DE000A0N62F2Jaarlijkse beheersvergoeding: 0,49%Tickersymbool: VZLC GYDe beheerskosten liggen bij deze fysieke zilvertracker 0,1 procent hoger dan bij de goudtrackers van dezelfde uitgever. VZLC houdt 98,8 miljoen troy ounce zilver aan, goed voor een beheerd vermogen van bijna 1,2 miljard dollar. Dezelfde tracker noteert ook met het tickersymbool PHAG en de ISIN-code JE00B1VS3333 op Euronext Amsterdam. Net als bij PHAU bieden niet alle brokers PHAG aan.Beurs: Frankfurt (Xetra)ISIN-code: IE00BQQP9F84Jaarlijkse beheersvergoeding: 0,53%Tickersymbool (Xetra): G2X GYDeze tracker van de uitgever Van Eck Global is de Europese variant van de bekende Amerikaanse GDX tracker en schaduwt de NYSE Arca Gold Miners index. Die bevat momenteel 52 aandelen van grote en middelgrote goud- en zilverproducenten en royaltybedrijven.Beurs: Frankfurt (Xetra)ISIN-code: IE00B6R52036Jaarlijkse beheersvergoeding: 0,55%Tickersymbool (Xetra): IS0E GYDeze ETF van de uitgever Blackrock schaduwt de S&P Commodity Producers Gold-index. Die telt op dit moment 60 posities.