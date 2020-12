Het heeft tot november geduurd vooraleer de beurzen van de opkomende markten weer het niveau van voor de coronacrisis bereikten. Er zit nog meer in het vat met het vooruitzicht op een aantrekkende wereldeconomie zodra de pandemie onder controle is en de afzetmarkten voor de emerging markets weer openen. De recente daling van de dollar is ook interessant omdat die gunstig is voor de uitvoer en de uitstaande dollarschulden beter beheersbaar maakt.

Er zijn verschillende Europese trackers om in emerging markets te investeren. De meeste gebruiken de MSCI Emerging Markets-index als onderliggende waarde, de referentie-index in dit segment. Er is ook een alternatief met de FTSE Emerging-index, een onderdeel van de FTSE Global Equity.De MSCI Emerging Markets bestaat in twee varianten. De gewone index telt 1300 leden en concentreert zich op grote en middelgrote bedrijven. De MSCI IMI telt 2669 leden omdat ook de small-caps worden opgenomen.De iShares Core MSCI Emerging Markets IMI ETF wordt uitgegeven door BlackRock Asset Management en noteert op Euronext Amsterdam met tickersymbool EMIM en ISIN-code IE00BKM4GZ66. Het is een fysieke tracker en de jaarlijkse beheerkosten zijn met 0,18 procent erg laag. De posities worden elk kwartaal herwogen en de dividenden worden herbelegd. De tracker noteert in euro, maar de onderliggende aandelen worden in hun lokale valuta verhandeld, waardoor er een wisselkoersrisico is.Van deze tracker bestaat een variant waarbij de dividenden wel worden uitgekeerd. Deze noteert op de Duitse Xetra beurs met tickersymbool IBC3 en ISIN-code IE00BD45KH83. De andere kenmerken zijn volledig gelijklopend aan EMIM.Grootste posities MSCI Emerging Markets IMI1. Alibaba 6,5%2. Tencent Holdings 5,4%3. TSMC 5,3%4. Samsung 3,6%5. Meituan Dianping 1,7%Deze index van het Britse FTSE Russell telt 1824 leden. In tegenstelling tot de index van MSCI zijn small caps niet vertegenwoordigd. Het relatieve gewicht van China is nog groter dan in de MSCI-index. Opvallend is de afwezigheid van Zuid-Korea.De FTSE Emerging Markets UCITS ETF wordt uitgegeven door Vanguard Group en noteert op Euronext Amsterdam met tickersymbool VFEM en ISIN-code : IE00B3VVMM84. VFEM is een fysieke tracker en de jaarlijkse beheerkosten zijn 0,22 procent. De dividenden worden elk kwartaal uitgekeerd. Op dit moment bedraagt het gemiddelde rendement van alle indexposities 2,1 procent bruto.Grootste posities FTSE Emerging index1. Alibaba 9%2. Tencent Holdings 7,3%3. TSMC 6,1%4. Meituan Dianping 2,2%5. Reliance Industries 1,5%