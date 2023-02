De toekomst lacht Melexis toe. Daarom zouden we het aandeel niet te snel van de hand doen. We schrijven een call.

De beurzen hebben er een lastig jaar opzitten. De meerderheid van de aandelen werd aanzienlijk goedkoper in 2022. Maar niet Melexis. Het aandeel presteerde wel zwakker dan anders en het ging ook tijdens de coronapandemie minder goed. Maar toch komt de huidige aandelenkoers erg dicht bij de hoogste koers ooit. Die ligt op 109 euro en werd eind november 2021 bereikt. Sinds begin dit jaar wist de koers al 26 procent te stijgen. Dat is misschien van het goede te veel. De koers is vooruitgelopen op de bekendmaking van prima resultaten. Die werden al ruim op voorhand verwacht. Begin november vorig jaar werd de stijging al ingezet. Vandaag staat de koers 40 procent hoger. Aandeelhouders zouden de winst kunnen nemen door het aandeel te verkopen. Maar wij gaan voor een andere strategie. We behouden het kwaliteitsaandeel - en incasseren het dividend van 2,2 euro op 12 mei - en schrijven calls, waarmee we extra rendement kunnen genereren. De toekomst lacht Melexis toe. Daarom zouden we het aandeel niet te snel van de hand doen. Het is onze verwachting dat de koers van het aandeel Melexis een tijdje horizontaal zal evolueren. Dat biedt mogelijkheden voor schrijvers van callopties.Schrijf de call Melexis juni met uitoefenprijs 100,00 euro @ 10,32 euroEr ligt een technische weerstandszone rond 103 euro. Dat is net boven de huidige koers. Die weerstand kan een verdere koersstijging hinderen. De premie van 10,32 euro bevat vrijwel alleen tijdswaarde, geen intrinsieke waarde. De koper van deze call kan de aandelen kopen van een callschrijver tegen 100 euro, maar voor dat recht heeft hij 10,32 euro betaald. Op de beurs is de aandelenkoers echter ongeveer dezelfde als de uitoefenprijs. De callkoper betaalt een tijdspremie omdat hij vermoedt dat de aandelenkoers nog gaat stijgen terwijl hij of zij het recht behoudt om aandelen Melexis te kopen tegen 100 euro. De schrijver heeft een andere mening. Die denkt dat de koers zal zakken of gelijk zal blijven. Naarmate de tijd verstrijkt, zakt de waarde van de premie om nul te worden op de vervaldag als de aandelenkoers rond 100 euro blijft of lager gaat. Wie geen aandelen Melexis bezit, kan ze proberen goedkoper binnen te halen door een putoptie te schrijven. Momenteel is dat geen goed idee, omdat puts bijzonder goedkoop zijn wegens de haussestemming rond Melexis.