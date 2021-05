Als de koersen een adempauze inlassen, kunt u met opties extra rendement behalen op Coca-Cola-Cola en LVMH.

Het aandeel Coca-Cola kostte in februari vorig jaar 60 dollar. Door de coronacrisis viel de koers terug tot 40 dollar. Dat was een ideaal koopmoment. Intussen noteert het aandeel weer dicht bij zijn hoogste koers van het jaar (55 dollar). Dat komt overeen met 11 keer de koers/boekwaarde en 25 keer de winst van vorig jaar.Wie aandelen bezit, mag ze bijhouden, maar met opties kunt u proberen extra rendement te behalen, als de koersen een adempauze inlassen. Als de hausse toch doorgaat, dan moet u misschien de aandelen verkopen. Maar u zult dan toch met een mooie winst afscheid nemen van de aandelen.Geschreven call Coca-ColaSchrijf de call Coca-Cola oktober 2021 met uitoefenprijs 55,00 dollar @ 1,75 dollarMet deze call gaan we ervan uit dat de koers van het aandeel tegen 15 oktober niet boven 56,75 dollar (55 + 1,75) stijgt. Dan blijven we aandeelhouder en steken we de premie van 3,20 procent op zak. Bovendien maken we op de aandelen 4 procent koerswinst. We maken ook nog kans op het volgende kwartaaldividend (0,42 dollar) van 1 juli. Stijgt de koers toch fors, dan verkopen we. Dat is geen ramp voor wie de aandelen bezit. Voor wie ze niet zou bezitten, kan het een drama zijn. Schrijf dus enkel calls als u de aandelen hebt.Hetzelfde geldt voor LVMH. Het luxeconcern is 2021 goed begonnen. In het eerste kwartaal steeg de omzet met 32 procent, naar net geen 14 miljard euro. Er is een sterke groei in de Verenigde Staten en Azië. LVMH is topkwaliteit, maar ook peperduur, tegen circa 8,5 keer de koers/boekwaarde en 37 keer de winst. De koers klom in twaalf maanden bijna 80 procent hoger. In vijf jaar was dat zelfs 330 procent. Vandaar de geschreven call.Geschreven call LVMHSchrijf de call LVMH september met uitoefenprijs 650,00 euro @ 25,68 euroVoor het schrijven incasseren we 25,68 euro. We verbinden ons ertoe de aandelen te leveren tegen 650 euro. Op de beurs kosten ze nu 630 euro. De koper van de call maakt pas winst als de koers stijgt tot boven 675,68 euro (650 + 25,68). We gaan ervan uit dat LVMH wat zal verzwakken op de beurs. Dan kunnen we de aandelen behouden en incasseren we de mooie premie.