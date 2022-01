We zitten volop in een tussentijdse correctie. We voeren vandaag zes verkooporders door.

De daling op de beurzen houdt aan en de belangrijkste graadmeter van de internationale beurzen, de Standard&Poor's500-index, zakte dinsdagavond 18 januari door een belangrijk steunniveau. Het wordt zeer onwaarschijnlijk dat de index op korte termijn nog een nieuw record zal vestigen. De tussentijdse piek hebben we dus met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid op 4 januari al gezien. We zitten volop in de aangekondigde, tussentijdse correctie. De S&P500-index kan de komende weken verder doorzakken richting de langetermijnsteun (200-daags gemiddelde) op 4400 punten.Ons goede voornemen voor 2022 is om korter op de bal te spelen. We zullen vaker via de website en na een vermelding in de nieuwsbrief koop- en nu vooral verkooporders melden en zonder vertraging uitvoeren. Hou de website en de nieuwsbrief dus goed in de gaten.We hadden aangegeven nog drie extra orders te willen uitvoeren op donderdag 20 januari bij de publicatie van Trends nummer 3. Vermits het voor ons duidelijk is dat de terugval volop bezig is, heeft het geen zin om nog langer te wachten. We voeren de verkooporders een dag vroeger door. Daarnaast voeren we nog drie extra verkooporders door, zodat we tot nader order klaar zijn met de opbouw van de kaspositie. De rest zal in principe in de portefeuille blijven, omdat we voor heel 2022 positief blijven over de beurzen. Eerst houden we wel rekening met een terugval in de buurt van 10 procent, vanaf de top bekeken.