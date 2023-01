Fastned, de uitbater van snellaadstations langs Europese snelwegen, heeft de omzet in het slotkwartaal 2022 bijna verdrievoudigd. De markt werd echter negatief verrast doordat de oprichters wat aandelen verkopen. Tijd voor een blik op het advies.

Fastned heeft de omzet over het vierde kwartaal 2022 met liefst 177% zien stijgen tot 13,3 miljoen euro. De jaaromzet is uitgekomen op 36 miljoen euro, tegen 12,5 miljoen mln over 2021. Winstcijfers werden nog niet verstrekt. De vergelijkingsbasis was wel relatief eenvoudig door de lockdowns vorig jaar.

...

Fastned heeft de omzet over het vierde kwartaal 2022 met liefst 177% zien stijgen tot 13,3 miljoen euro. De jaaromzet is uitgekomen op 36 miljoen euro, tegen 12,5 miljoen mln over 2021. Winstcijfers werden nog niet verstrekt. De vergelijkingsbasis was wel relatief eenvoudig door de lockdowns vorig jaar.Daarnaast begint de groei van het aantal stations met meer laders natuurlijk steeds meer door te tikken gecombineerd met steeds meer elektrische auto's. Het vierde kwartaal bracht 30 nieuwe stations en geheel 2022 in totaal 59 nieuwe stations, tot een totaal van 244 stuks.De mijlpaal van 250 stations wordt ergens begin dit jaar verwacht. Doel is de komende jaren 100 stations per jaar bij te bouwen. Het tempo moet dus nog wat omhoog. De financiering is voorlopig wel geregeld. Met de injectie van 75 miljoen euro door Schroders Capital Infrastructure kan het de ten doel gesteld 400 stations voor eind 2024 realiseren. De recent in de markt gezette obligatielening bracht ook nog 11 miljoen euro op.Tegelijk met de omzetcijfers meldde Fastned in een apart persbericht dat de oprichters Michiel Langezaal en Bart Lubbers alsmede investeerder Breesaap elk maximaal 380.000 certificaten verkopen. Het gaat om ieder een 2%-belang. Voor Lubbers en Langezaal betekent dit dat hun belang terugloopt tot respectievelijk 37 en 22%; Breesaap gaat naar 4%.De reden voor de verkoop, zo wordt aangegeven, is om hun portefeuilles te diversifiëren, belastingen te betalen en familieleningen af te lossen die zijn aangegaan om Fastned op te richten. Nooit fijn nieuws als insiders verkopen, maar het gaat om een beperkt belang.Pluspunt is dat de free float wat wordt vergroot, maar deze blijft ook na de verkopen met circa 27% mager. De aandelen Fastned blijven speculatief het aanhouden waard voor een kleine positie.