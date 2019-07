Franco-Nevada inruilen voor Sandstorm Gold?

Ik heb twee edelmetalenroyaltybedrijven in portefeuille: Franco-Nevada en Wheaton Precious Metals. Vermits u Sandstorm Gold in portefeuille hebt, vraag ik me af of ik een van mijn aandelen zou inruilen voor Sandstorm Gold en zo ja, welke?

Franco-Nevada (FNV) en Wheaton Precious Metals (WPM) zijn met een marktkapitalisatie van respectievelijk 16,4 miljard dollar en 11,7 miljard de grootste edelmetalenroyaltybedrijven. Beide zijn uitstekende beleggingen door de unieke combinatie van het veel lagere risico vergeleken met een mijnbouwbedrijf (op gebied van vergunningen, mijnbouw, financiering, vertragingen, stakingen, overstromingen) met de onverminderde blootstelling aan de evolutie van de edelmetalenprijzen.

...

