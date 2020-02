We gaan ervan uit dat het aandeel van Kraft Heinz een herstelkandidaat is en spelen daarop in.

Goed en slecht nieuws voor Kraft Heinz Company. Het bedrijf wist de winstverwachting te overtreffen, maar in het vierde kwartaal van 2019 daalde de omzet. CEO Miguel Patricio noemt het jaar 2019 teleurstellend. Hij verwacht dit jaar een aanzienlijke vooruitgang en wil het fundament leggen voor toekomstige groei. Dat is niets te vroeg.

...

Goed en slecht nieuws voor Kraft Heinz Company. Het bedrijf wist de winstverwachting te overtreffen, maar in het vierde kwartaal van 2019 daalde de omzet. CEO Miguel Patricio noemt het jaar 2019 teleurstellend. Hij verwacht dit jaar een aanzienlijke vooruitgang en wil het fundament leggen voor toekomstige groei. Dat is niets te vroeg.Kraft Heinz Company is nog lang nog niet uit de zorgen. Eén meevallend kwartaal maakt de lente niet. In een beter beursklimaat had de aandelenkoers misschien anders gereageerd. Nu krijgen wel meer aandelen slaag van het Chinese coronavirus. Dus ook die van superbelegger Warren Buffett en zijn Kraft Heinz. Maar crisissen zijn uitdagingen, heeft ooit een belangrijk man gezegd. Wij zouden in dit geval stellen dat deze crisis een kans is. We kunnen dus, zoals u elders kunt lezen in Inside Beleggen, de positie nog uitbreiden. Het aandeel van Kraft Heinz is, na de teleurstellende beursprestaties de jongste jaren, natuurlijk erg goedkoop. Ongeveer drie jaar geleden werd het nog verhandeld tegen 96 dollar. Nu is het geen derde van die koers meer waard. We rekenen op beterschap en kopen een calloptie. Omdat herstel redelijk wat tijd kan vergen, kopen we voldoende tijd.Koop de call Kraft Heinz januari 2021 met uitoefenprijs 30,00 dollar @ 1,50 dollarDit is echt een koopje. We hebben tijd tot midden januari volgend jaar om een herstel van de aandelenkoers af te wachten. De uitoefenprijs ligt amper 10 procent boven de huidige koers. Wegens de lange looptijd, zal de minste heropflakkering van de aandelenkoers een forse duw aan de optiepremie geven. Een verdubbeling zou ons niet verbazen. Technisch ligt pas weerstand rond 33 dollar. Als de aandelenkoers daar geraakt, is deze optie tenminste 3 dollar waard (33 - 30). Maar als er nog voldoende tijd rest voor de afloopdatum, zal de totale waarde aanzienlijk hoger zijn.Schrijf de put Kraft Heinz januari 2021 met uitoefenprijs 32,50 dollar @ 7,10 dollarDit is de andere mogelijkheid om van een koersherstel te profiteren. Hier haalt u een buitengewoon interessante premie binnen. Het aandeel ondergaat al geruime tijd het negatieve sentiment op de beurs. Dat vertaalt zich in relatief hoge putpremies. We proberen hiervan te profiteren met dit contract. De aandelenkoers moet dan wel binnen afzienbare tijd omhoog. Maar dat is wel de prognose.