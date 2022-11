Heel grote koersbewegingen verwachten we de komende maanden niet meer. Galapagos is een ideale kandidaat voor geschreven opties.

Met 4,4 miljard euro cash kan een bedrijf als Galapagos wat aanvangen. De oorlogskas komt van een megadeal met de Amerikaanse farmareus Gilead. Die heeft nog zeven jaar inzagerecht in en exclusiviteit op alle belangrijke medicijnen die Galapagos ontwikkelt.

...

Met 4,4 miljard euro cash kan een bedrijf als Galapagos wat aanvangen. De oorlogskas komt van een megadeal met de Amerikaanse farmareus Gilead. Die heeft nog zeven jaar inzagerecht in en exclusiviteit op alle belangrijke medicijnen die Galapagos ontwikkelt.De biotechsector vergt gigantische investeringen. Het duurt jaren vooraleer een geneesmiddel is goedgekeurd en op de markt wordt gebracht. Het geld vliegt intussen de deur uit. Sommige analisten voorspellen dat Galapagos nog tot 2028 geld zal verbranden.Galapagos heeft de investeringen in onderzoek en ontwikkeling wat teruggeschroefd. Tegelijk ontslaat het 200 mensen. In de eerste negen maanden van dit jaar werd 410 miljoen euro omzet geboekt. Het nettoverlies bedraagt 11 miljoen euro. Dat is nog veel, maar minder dan de 100 miljoen euro verlies een jaar eerder.Heel grote koersbewegingen verwachten we de komende maanden niet meer. Dit aandeel is een ideale kandidaat om met geschreven opties te benaderen. De technische analyse is duidelijk voor de korte, de middellange en de lange termijn: bearish.Schrijf de call maart 2023 met uitoefenprijs 35 euro @ 9,75 euroHet schrijven van calls is voorbehouden voor beleggers die de aandelen bezitten. De mooie premie van 9,75 euro kan het rendement op uw aandelen opkrikken als de koers weinig of niets beweegt. De optie is in the money omdat de uitoefenprijs lager is dan de huidige beurskoers. In theorie zou de koper van de call direct van zijn aankooprecht gebruik kunnen maken. Hij zal dat niet doen aangezien hij of zij 9,75 euro moet betalen voor dat aankooprecht. Door het schrijven van deze optie haalt de schrijver een extra rendement van 24 procent op de aandelenkoers van ongeveer 40 euro.Schrijf de put maart 2023 met uitoefenprijs 40 euro @ 3,67 euroMet deze geschreven put nemen we de plicht op aandelen Galapagos te kopen aan 40 euro per aandeel als de koper van de put dat wenst. Hij of zij zal 40 euro per aandeel ontvangen, verminderd met de premie van 3,67 euro. Netto blijft 36,33 euro over. Dat is 9 procent minder dan de huidige beurskoers. De kans dat we aangewezen worden, is daarom voorlopig onbestaande. Mocht de aandelenkoers toch beginnen te stijgen, dan wacht de eerste weerstand pas op 53 euro. Een technische steun bepalen is onbegonnen werk, want de huidige koers is de laagste in zeven jaar.