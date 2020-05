Begin dit jaar was het sentiment nog gunstig voor de basismetalen. Maar toen kwam de coronacrisis en gingen de prijzen terug naar af.

Koper: lager aanbod, lagere vraag

Half januari piekte de koperprijs nog op 6300 dollar per ton, maar in amper twee maanden ging er bijna 2000 dollar van de prijs af. Koper noteerde daarmee op het laagste niveau sinds 2016. Intussen is de koperprijs weer opgeveerd richting 5400 dollar. Nu overal steeds meer onderdelen van de economie weer worden opgestart, komt ook het optimisme terug. Daarbij is China, dat instaat voor de helft van de globale vraag naar koper, als eerste aan de beurt. Toch is overdreven optimisme misplaatst. De economie heropenen is één zaak, maar er moeten ook nog kopers zijn van de goederen die worden geproduceerd. De Verenigde Staten en Europa zijn de grootste afnemers van Chinese goederen, maar daar is de vraag nog lang niet op het niveau van voor de crisis. In 2019 was er een tekort van 63.000 ton op de globale kopermarkt. Tot voor enkele maanden was de gemiddelde analistenverwachting dat het deficit dit jaar naar 160.000 ton zou oplopen. Corona had gevolgen aan de aanbodzijde met mijnsluitingen in onder meer Chili en Peru, maar dat is onvoldoende om de vraaguitval te compenseren. De nieuwe prognose gaat uit van een surplus van 344.000 ton. Mogelijks brengen de geplande infrastructuurwerken van de overheid soelaas voor koper. In de Verenigde Staten wil president Trump nog voor de verkiezingen een programma ter waarde van 2 biljoen dollar door het Congres laten goedkeuren. Dat geld zou worden besteed aan de bouw van nieuwe wegen en bruggen. Inspelen op een hogere koperprijs kan het best via aandelen van koperproducenten als Freeport McMoran, Teck Resources, First Quantum Minerals of Antofagasta. Met een prijsdaling van 20 procent is aluminium het hardst getroffen basismetaal. De prijs daalde van 1800 naar 1450 dollar en is nog nauwelijks opgeveerd. Er was al een overcapaciteit op de globale aluminiummarkt en die is met de coronacrisis nog verergerd. De autosector, een van de grootste afnemers, zit in een diepe crisis. Toch produceerden Chinese smelters in het eerste kwartaal ruim 2 procent meer dan een jaar eerder. De voorraden lopen de voorbije maanden weer op en voor 2020 wordt op een aanbodoverschot van 1,5 miljoen ton gerekend. Alleen een gecoördineerde ingreep aan de aanbodzijde kan daar verandering in brengen.