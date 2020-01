Inspelen op een stijging van het aandeel van Nutrien kan met een bull put spread. Dat is een positie waarbij de optiebelegger geen geld betaalt, maar geld incasseert.

Het aandeel van de meststoffengigant Nutrien kost ongeveer evenveel als eind 2015. De haussebeweging die veel Amerikaanse aandelen hebben gemaakt, is aan Nutrien voorbijgegaan. De koers beweegt zich al vijf jaar binnen de nauwe grenzen tussen 40 en 60 dollar. Maar daar kan de komende weken en maanden verandering in komen, want er is goed en slecht nieuws.Het slechte nieuws: de recente resultaten waren niet goed. Daardoor verlaagde Nutrien de vooruitzichten voor de winst per aandeel voor het boekjaar 2019 van 2,70 à 3 naar 2,30 à 2,55 dollar. Dan het goede nieuws: Nutrien is optimistisch voor 2020. De wereldwijde vraag naar kalium zal toenemen. De landbouwbestedingen in de Verenigde Staten zouden stijgen met 6 à 7 procent. Daarenboven zal er meer vraag komen naar stikstof door het groter landbouwareaal voor het telen van mais in de Verenigde Staten.We gaan aan de kant van de haussiers staan met een bull put spread. Dat is een positie waarbij de optiebelegger geen geld betaalt, maar geld incasseert. Een credit spread, zoals onze positie, is bedoeld om een premie te ontvangen door een optie te verkopen. Maar om het risico zo veel mogelijk te beperken, kopen we tegelijk een optie die ons moet beschermen.Schrijf de put Nutrien maart met uitoefenprijs 55 dollar @ 7,30 dollarKoop de put Nutrien maart met uitoefenprijs 50 dollar @ 2,70 dollarMet die combinatie ontvangt u 730 dollar en betaalt u 270 dollar. Het verschil, 460 dollar, is de maximale winst. Die verkrijgt u als de koers van het aandeel Nutrien op de expiratie hoger staat dan 55 dollar. Beide opties lopen dan waardeloos af.Als de koers tegen alle verwachtingen in daalt, moet u de aandelen opnemen tegen 55 dollar, maar u kunt ze meteen weer verkopen tegen 50 dollar. Dat levert 5 dollar verlies per aandeel op, verminderd met de ontvangen premie van 4,60 dollar. Met die strategie bedraagt het maximale verlies dus 40 dollar, terwijl de maximale winst 460 dollar is. Dat is een goed te verantwoorden winst-risicoverhouding.