Calls schrijven op het aandeel Melexis bleek in het verleden al enkele keren de juiste strategie te zijn. We denken dat het nu weer een geschikt moment is om dat kunstje te herhalen.

De voorbije drie maanden kon de beurskoers herstellen met 25 procent. Melexis deed het verrassend goed in eerste jaarhelft. Er wordt zelfs weer een dividend in het vooruitzicht gesteld. De omzet en de winst van dit jaar zullen ongeveer op het niveau van het vorige boekjaar uitkomen. Maar dat was geen topjaar.

...

De voorbije drie maanden kon de beurskoers herstellen met 25 procent. Melexis deed het verrassend goed in eerste jaarhelft. Er wordt zelfs weer een dividend in het vooruitzicht gesteld. De omzet en de winst van dit jaar zullen ongeveer op het niveau van het vorige boekjaar uitkomen. Maar dat was geen topjaar.Door de forse koersstijging van de voorbije drie maanden, ligt de waardering van Melexis fors boven het sectorgemiddelde. We zitten nu ongeveer op het niveau van voor de uitbraak van het coronavirus. Dat betekent een koers-winstverhouding van meer dan 70 en een koersboekwaarde van bijna 9. Calls schrijven is alleen voorbehouden voor aandeelhouders van Melexis. Voor andere beleggers is het risico veel te groot. Langetermijnbeleggers behouden het best hun aandelen, maar proberen het rendement wat op te krikken met de geschreven calls. Met een beetje geluk strijken ze ook nog dividend op.Schrijf call Melexis oktober met uitoefenprijs 68,00 euro @ 5,00 euroDe premie van 5 euro voor het schrijven van dit contract is aantrekkelijk. Het geeft een extra rendement van meer dan 7 procent tot 16 oktober. Als de koers van het aandeel Melexis tegen dan hoger is dan 68 euro, dan worden we uitgeoefend. We hebben in dat geval 73 euro ontvangen per aandeel. Net op dat niveau ligt een technische weerstand. Dat betekent dat een koersstijging daar wellicht halt houdt. Indien de koers terugvalt, wat we verwachten, dan behouden we de aandelen, incasseren we het dividend en steken we de premie definitief op zak.Wie geen aandelen Melexis bezit en toch à la baisse wil beleggen, kan dat met de aankoop van een eenvoudig put. In tegenstelling tot bij het schrijven van opties, is bij het kopen van opties wel degelijk een begininvestering nodig.Koop de put Melexis oktober met uitoefenprijs 64,00 euro @ 1,45 euroEr zijn verschillende redenen te bedenken waarom de beurs in het algemeen en bepaalde aandelen in het bijzonder de komende maanden lager zullen postvatten. Voor Melexis is het erg moeizame herstel van de autosector een bijkomende handicap. Meer dan 80 procent van de omzet wordt daar gehaald. Met deze putoptie rekenen we op een forse koersdaling van het Melexis-aandeel. Als de neergang zich inzet, kan het snel gaan.