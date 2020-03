De markt is pessimistisch over de zilverproducent, maar wij gaan uit van een hausse.

Het aandeel First Majestic Silver kost vandaag ongeveer 10 dollar. Maar tien jaar geleden telden beleggers er nog 25 dollar voor neer. Beleggen is een klein beetje in de achteruitkijkspiegel, maar vooral veel door de voorruit kijken. Dit bedrijf is niet meer vergelijkbaar met tien jaar geleden. Door overnames is het uitgegroeid tot een van de belangrijkste spelers uit de sector van de zilverproducenten.

First Majestic Silver doet met automatisering en modernisering de productiekosten sterk dalen, bijvoorbeeld door de overschakeling van diesel naar vloeibaar aardgas. Bovendien worden mijnen die tot voor kort niet rendabel waren en dus gesloten werden, opnieuw in gebruik genomen. Het zijn allemaal redenen om dit aandeel te benaderen langs de haussezijde. We stellen opnieuw onze twee beproefde technieken voor: een put schrijven of een call kopen. Laatstgenoemde vergt een begininvestering, voor de eerste benaderingswijze is dat niet nodig.Koop de call First Majestic Silver oktober 2020 met uitoefenprijs 12,00 dollar @ 1,05 dollarDit contract is relatief ver out the money. De uitoefenprijs ligt ongeveer 20 procent boven de huidige aandelenkoers. De premie van iets meer dan 1 dollar bevat dus alleen tijdswaarde. Voor die prijs kopen we tijd tot 16 oktober 2020. Beleggen in goud- of zilvermijnen, of in grondstoffen in het algemeen, houdt altijd wat meer risico in. Maar de contractgrootte bedraagt hier 100, zodat deze opties geen te grote investering en dus risico geen groot vergen. Als de aandelenkoers de weg naar omhoog inslaat, verwachten we snel een forse stijging van de waarde van deze call. Schrijf de put First Majestic Silver juli 2020 met uitoefenprijs 12,00 dollar @ 3,50 dollarOmdat de stemming rond het aandeel nog wat pessimistisch is, zijn de putopties behoorlijk duur. We profiteren daarvan door het schrijven van dit contract. We nemen dus de plicht op aandelen First Majestic te kopen tegen 12 dollar. Maar we krijgen daar 350 dollar (100 x 3,50) voor. Mocht de koper van de verkoopoptie overgaan tot uitoefening, dan zou hij verlies lijden. Hij ontvangt immers 12 dollar per aandeel, maar heeft 3,50 dollar premie betaald. Uitoefening wordt pas interessant voor hem als de aandelenkoers fors zakt. Wij hopen met dit contract echter dat het tegenovergestelde gebeurt.