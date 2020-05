Voor Barco heeft de coronacrisis zowel negatieve als positieve gevolgen. We gaan à la hausse op het aandeel.

Eerst het slechte nieuws. De Entertainment-afdeling, die projectoren en schermen voor bioscopen en grote evenementen bouwt, levert meer dan 40 procent van de omzet. Daar loopt het uiteraard mank. De grote muziekfestivals gaan niet door, en streamers zoals Netflix nemen de plaats in van de bioscopen. Zij investeren dus momenteel niet in de projectoren van Barco. Nu het goede nieuws. De afdeling Enterprise is goed voor een derde van de omzet en de helft van de winst. Clickshare, Barco's presentatietool voor vergaderzalen, is een godsgeschenk voor veel bedrijven. De verkoop ervan stokte wat de voorbije weken, maar Barco verwacht dat ook in het postcoronatijdperk veel vergaderingen online zullen plaatsvinden. De afdeling Healthcare groeide met 10 procent, onder meer door de sterke vraag naar radiologie-oplossingen vanop afstand. Ook dat is dus goed nieuws.Het aandeel van Barco was voor de grote correctie erg duur geworden. Dat is veranderd, al is het aandeel nog niet echt goedkoop. Het jaar 2020 wordt niet gemakkelijk, maar Barco heeft een sterke marktpositie in verschillende bedrijfssegmenten, en in de goede tijden is een mooie financiële buffer aangelegd. Tegen 140 euro krijgt het aandeel weer een positief advies en is het een kandidaat voor de voorbeeldportefeuille. Optiebeleggers kunnen al eerder aan de slag met een geschreven put. Zo wordt de instap in het aandeel mogelijk goedkoper. Wie overtuigd is van het herstelpotentieel, kan ook met een gekochte call aan de slag. Schrijf de put Barco december met uitoefenprijs 150,00 euro @ 25,55 euroDit is een defensieve manier om à la hausse te gaan op Barco en de instap goedkoper te maken. Hier investeren we niet, integendeel. We incasseren onmiddellijk 2555 euro (100 x 25,55). Bij een aandelenkoers van 145 euro bedraagt de intrinsieke waarde van de optie slechts 5 euro. De rest (20,55 euro) is dus wind, ook wel tijdswaarde genoemd. Die zal wegsmelten, als de koersstijging van het aandeel Barco inzet of doorzet. Mocht dat niet gebeuren en we worden aangewezen, dan kopen we de aandelen tegen 124,45 euro (150 - 25,55), niet ver van de helft van de historische topkoers.Koop de call Barco september met uitoefenprijs 160,00 euro @ 8,15 euroDie optie is behoorlijk out of the money, want de uitoefenprijs ligt ongeveer 15 euro of iets meer dan 10 procent boven de aandelenkoers. Dat lijkt veel, maar bij een herstel kan dat verschil snel goedgemaakt worden. Technisch analisten hebben in de gaten dat de eerste weerstand pas rond 163 euro ligt. Een herstel tot dat niveau zou ons teleurstellen, want dan zou de intrinsieke waarde van de call nog maar 3 euro bedragen. We rekenen op aanzienlijk hogere koersen en behoorlijk meer winst op dit optiecontract. De eerstvolgende weerstand ligt pas rond 190 euro. In dat geval zou de premie zeker 30 euro bedragen (190 - 160).