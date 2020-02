De onrust door de uitbraak van het coronavirus in China en daarbuiten heeft de goudprijs geen windeieren gelegd. Hier en daar klinkt dat er een goldrushop gang is gekomen.

De onrust door de uitbraak van het coronavirus in China en daarbuiten heeft de goudprijs geen windeieren gelegd. Hier en daar klinkt dat er een goldrushop gang is gekomen. Zo werd voor het eerst 50.000 euro voor 1 kilogram goud betaald en waren er berichten dat goudtrackers nooit eerder zo'n massale instroom van kapitaal hebben gehad. In totaal is nu voor een tegenwaarde van ruim 2600 ton goud in de goud-ETF's belegd. De edelmetalen goud en zilver waren het afgelopen decennium de grote afwezigen op het feestje van de stijgende koersen van de uiteenlopende beleggingsactiva. De historische top voor het goud ligt op afgerond 1900 dollar per troy ounce (31,1 gram) en dateert al van 2011. Eind 2015 was de prijs gezakt tot 1050 dollar. Pas in de zomer van vorig jaar heeft het goud de cruciale weerstand van 1380 dollar per troy ounce doorbroken. We gaan ervan uit dat de neerwaartse trend van het voorjaar 2011 tot eind 2015, en de neutrale trend van 2016 tot midden 2019 is afgerond, en dat een opwaartse trend is ingezet. De hardnekkige weerstand op 1380 dollar moet de komende tijd een solide steun vormen.Maar het goud is altijd een voorloper. Historisch bekeken was zilver zelden zo goedkoop als vandaag. Een blik op de goud-zilverratio, die weergeeft hoeveel ounce zilver nodig is om één ounce goud te kopen, spreekt boekdelen. Die noteert vandaag op 91,5, wat zowat het hoogste peil is in de afgelopen kwarteeuw. De piek stond op 93 in de zomer van 2019. In 1979 lag die verhouding nog op 16. In 2011, op de piek van de zilverprijs in het afgelopen decennium, zaten we op een verhouding van amper 32. Ook in de eerste maanden van 2016, toen goud en zilver de bodem bereikten, steeg die ratio nog verder. Pas na drie maanden nam zilver toen over.De voorbije weken valt erg op dat de goud- en zilvermijnen achterblijven op de stijging van de goud- en zilverprijs. Dat doet terugdenken aan begin 2016. Terwijl de bekendste edelmetalen de ultieme bodem achter zich hadden gelaten, doken de goud- en de zilvermijnen toen nog lager, omdat beleggers teleurgesteld en zelfs paniekerig reageerden op zwakke resultaten en sombere vooruitzichten. Die reactie zien we nu ook als goud- en zilvermijnen met hun kwartaal- en jaarcijfers de verwachtingen niet inlossen.Maar dat gaat over het verleden, terwijl de betere resultaten in de toekomst voor het grijpen liggen. De bekendste tracker op de goudmijnen, Van Eck Vectors Gold Miners (ticker GDX), staat op het punt de cruciale weerstand in de zone van 30 à 31 dollar te doorbreken. Dat wordt een mijlpaal. Daarna kan een stevige inhaalbeweging op het goud worden ingezet.