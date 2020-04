De hoeveelheid goud onder beheer van fysieke trackers bereikt een hoogtepunt.

De klim van de goudprijs vertaalde zich naar een toename van de geldstromen richting het edelmetaal in het eerste kwartaal. Te midden van een extreem hoge volatiliteit op de aandelenmarkten bereikte de hoeveelheid goud onder beheer van de fysieke trackers een nieuw hoogtepunt.

...

De klim van de goudprijs vertaalde zich naar een toename van de geldstromen richting het edelmetaal in het eerste kwartaal. Te midden van een extreem hoge volatiliteit op de aandelenmarkten bereikte de hoeveelheid goud onder beheer van de fysieke trackers een nieuw hoogtepunt.Uit cijfers van de World Gold Council (WGC) blijkt dat er in het eerste kwartaal een toename met 298 ton was, het hoogste cijfer ooit. Over de voorbije vier kwartalen bedraagt de stijging 659 ton. Voorlopig zet die trend ook in april door. Alle goudtrackers hebben samen 3185 ton onder beheer. Dat komt overeen met iets meer dan de jaarlijkse mijnproductie.De cijfers van de WGC omvatten enkel de fysieke trackers en niet de synthetische ETF's of de trackers met een korf goudmijnaandelen als onderliggende waarde. De werkelijke geldstromen richting goud als activaklasse liggen dus hoger. De waarde van fysieke goudtrackers wordt gedekt door fysiek goud dat in de kluizen van een beheerder ligt opgeslagen. Maar de goudstaven in kwestie zijn niet specifiek toegewezen aan de deelbewijzen van de fysieke tracker. Voor private investeerders is het dus niet mogelijk uw 'papieren' tracker om te ruilen in fysiek goud. Bij synthetische trackers is die fysieke dekking er niet. De evolutie van de goudprijs wordt bij dat type van ETF's geschaduwd door swapovereenkomsten aan te gaan met een financiële tegenpartij. Daardoor liggen de beheerkosten in regel iets lager. Anderzijds is er ook een hoger tegenpartijrisico door de extra tussenschakel. De Gold Bullion Securities ETF van de uitgever WisdomTree noteert op verschillende beurzen. Voor de liquiditeit en de kosten is de notering op Euronext Parijs (tickersymbool GBS) een goede keuze. De jaarlijkse beheerkosten bedragen 0,4 procent. De iShares Physical Gold ETC van Blackrock is volgens activa onder beheer en liquiditeit een maatje groter, maar noteert wel op de London Stock Exchange met het tickersymbool SGLN en de ISIN-code IE00B4ND3602. Het grote voordeel van SGLN is de lage beheersvergoeding van 0,25 procent op jaarbasis. Een derde alternatief is de Xtrackers Physical Gold ETF van Deutsche Bank (tickersymbool XAD1 op Xetra), maar die heeft met 0,59 procent een hogere kostenstructuur.