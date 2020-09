Op korte termijn kan de correctie van de granenprijzen doorzetten, maar op de langere termijn zijn de vooruitzichten gunstig.

De granen zetten in augustus en de eerste helft van september een stevige rally neer. De prijzen van maïs en tarwe stegen naar het hoogste peil sinds maart, terwijl soja sinds mei 2018 niet meer zo duur was. Een eerste ondersteunend element is de goedkope dollar. Een goedkopere Amerikaanse munt maakt de granen goedkoper in lokale valuta. De dollarindex viel begin september terug naar het laagste peil in bijna twee jaar. Dat leidde tot aantrekkende exportcijfers uit de Verenigde Staten, wereldwijd de grootste uitvoerder van graangewassen.Het maandelijkse WASDE-rapport van het Amerikaanse ministerie van Landbouw (USDA) was vooral voor maïs en soja gunstig. In de VS zal de productie in het lopende oogstjaar dalen, terwijl ook in Europa de opbrengsten lager zullen liggen door de droge zomer in grote delen van het continent. Dat wordt slechts ten dele gecompenseerd door een betere oogst in Brazilië. Het USDA ziet de globale maïsvoorraad dit jaar per saldo dalen. Op termijn zal ook China opnieuw meer maïs moeten invoeren. Door de handelsoorlog met de VS liggen de exportvolumes naar China al een hele poos onder hun normale niveau. China sprak zijn strategische voorraden aan, maar dat is geen duurzame strategie. Het situatie van soja lijkt op die van maïs: een neerwaartse bijstelling van de voorraden in de VS en aantrekkende exportcijfers. Bij tarwe zal de globale output dit jaar toenemen dankzij hogere opbrengsten in Australië en Canada, terwijl de voorraden zich op een recordniveau bevinden. Dat belette de tarweprijs niet in het zog van maïs en soja hoger te klimmen.Eind september betekent ook de start van het oogstseizoen in het noordelijk halfrond. Vooral bij soja en tarwe staan de prijzen van de termijncontracten in deze periode onder druk. Het is voorlopig nog te vroeg om de impact van de weersomstandigheden in te calculeren, maar bijvoorbeeld een uitzonderlijk nat najaar kan de opbrengst negatief beïnvloeden. Het starten van de oogst viel samen met een herstel van de dollar en dit leidde de voorbije weken tot een prijscorrectie. Er is bovendien een hoge speculatieve long-positie bij de granen. Op korte termijn kan de correctie dus doorzetten, maar op de langere termijn zijn de vooruitzichten gunstig. Via de WisdomTree Grains ETF is het mogelijk te beleggen in de Bloomberg Grains Subindex, die is samengesteld uit drie granentermijncontracten (maïs, soja en tarwe). De tracker noteert op Xetra met tickersymbool OD7Y.